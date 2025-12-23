Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) doet opvallende transfersuggestie voor Divock Origi

Divock Origi heeft zijn contract bij AC Milan opgezegd en zal in januari transfervrij zijn. Voormalig Anderlecht-speler Sacha Kljestan reageerde op zijn vertrek bij Milan en vraagt zich af of hij misschien naar de MLS zou kunnen gaan.

"Een getalenteerde speler die flitsen heeft laten zien, maar nooit echt voet aan de grond heeft gekregen bij de grote clubs. Een mogelijkheid voor de MLS?", schreef de voormalige Anderlecht-speler op zijn X-account.

Misschien is dat nog niet zo'n slecht idee van Kljestan. Hij zou het voorbeeld kunnen volgen van zijn landgenoot en voormalige ploeggenoot in de nationale ploeg Christian Benteke, die naar DC United vertrok en het daar uitstekend deed.

Het is echter Origi zelf die de knoop zal moeten doorhakken. Het is ook niet duidelijk of er zich ook daadwerkelijk kanshebbers zullen aanbieden uit de MLS. Maar één ding is zeker: hij zal moeten nadenken over zijn toekomst.

1,5 jaar zonder een officiële wedstrijd

Op dit moment is het ook onduidelijk hoe Origi er fysiek aan toe is, al doen er wel geruchten de ronde dat hij alleen is blijven trainen. Zijn laatste wedstrijd dateert wel al van 21 april 2024, toen hij met Nottingham Forest tegen Everton speelde, meer dan anderhalf jaar geleden.

Als hij nog steeds op niveau is, zou hij een versterking kunnen zijn voor een club uit de MLS. Maar ook bij clubs uit de Jupiler Pro League of andere buitenlandse competities zou een fitte Origi een meerwaarde zijn.



