José Riga (ex-Standard en Cercle Brugge) neemt ingrijpende beslissing

Het nieuws viel afgelopen zaterdag: José Riga is niet langer de trainer van Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse. De coach, die zelf besloot ontslag te nemen, heeft intussen gereageerd op die beslissing.

Zijn passage bij de Luikse club was van korte duur. Hij arriveerde midden oktober en pakt iets meer dan twee maanden later al opnieuw zijn koffers. De keuze om te vertrekken wordt door Stockay verklaard door "persoonlijke en familiale redenen".

José Riga gaf bij Sudinfo zelf meer uitleg: "Ik heb die beslissing zelf genomen na de situatie grondig te hebben geëvalueerd, ook al rekenden de voorzitter (Jean-Pierre Dalla Costa) en Marc (Grosjean) op mij voor de tweede seizoenshelft. Het zijn privé- en familiale redenen die mij ertoe hebben aangezet mijn ontslag in te dienen."

"Het sportieve? Dat is niet het belangrijkste, ook al hoop je als coach altijd op meer positieve resultaten", benadrukt hij. "We hebben uiteraard moeilijke momenten meegemaakt, dat hoort bij voetbal, maar er zijn ook zaken waartegen je simpelweg moeilijk kan opboksen."

Vertrek in goede verstandhouding

Riga vertrekt in goede verstandhouding. "Onze scheiding verloopt op een zeer correcte en elegante manier. Ik wens de club alle succes. Ik heb er een kleedkamer leren kennen met fijne gasten, de voorzitter was ook een mooie ontmoeting en ik blijf op goede voet met Marc."

"Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik me dan opnieuw engageren bij Stockay? Ja, waarom niet? Dit vertrek doet niets af aan wat ik van het project vond — en nog altijd vind. Ik kende de context toen ik arriveerde. Als trainer zijn er nu eenmaal zaken die je niet volledig onder controle hebt. Ik ben blij dat ik kan afsluiten met die positieve noot, de overwinning in Schaarbeek, die we echt verdienden."





Tot slot maakt Riga duidelijk dat hij even afstand neemt van het trainersvak. Een nodige ingreep voor hem. "Voorlopig zet ik mijn carrière als coach volledig on hold om familiale redenen. Op dit moment zie ik mezelf die rol niet meer opnemen."