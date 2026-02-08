Zet die champagne al maar koud: trein uit het Waasland dendert richting Jupiler Pro League

Zet die champagne al maar koud: trein uit het Waasland dendert richting Jupiler Pro League

In de Challenger Pro League stonden op zondag nog twee wedstrijden op het programma. Beveren heeft daar opnieuw van zich laten spreken en zit zo drie punten dichter bij de titel. Wie stopt de Wase trein?

Beveren - Lommel 2-0

SK Beveren heeft dit seizoen nog steeds niet verloren en wilde ook op speeldag 24 - de 22e wedstrijd voor Beveren zelf - doorgaan op dat elan. Dan moest Lommel - toch wel een ploeg in vorm - voor de bijl op zondagnamiddag.

In een gesloten eerste helft werd niet gescoord, maar na de pauze ging alles plots in een stroomversnelling. Eerst was er een mooie pass achteruit van Jannes Van Hecke, waardoor Abrahams met een mooie boogbal de 1-0 kon scoren.

Enkele minuten later was er een tweede goal van Abrahams, deze keer met iets meer geluk en uiteindelijk een lage schuiver. De bezoekers herstelden niet meer, Beveren blijft zo maar winnen en heeft nu al 60 op 66 in de stand.

Francs Borains - RWDM 0-0

In de stand staat Beveren nu twaalf punten los in de stand door de nederlaag van Kortrijk. Lommel zakt naar plaats zes en moet achteruit kijken naar KAS Eupen. Francs Borains en RWDM Brussels van hun kant hielden elkaar op een 0-0 gelijkspel.

De thuisploeg kreeg een strafschop, maar die werd door Bruno gemist halfweg de eerste helft. Voor de noodlijdende Brusselaars is het op die manier ook een bijzondere 7 op 9, waardoor ze ook boven Francs Borains blijven in de middenmoot van het klassement.

08/02/2026 16:00Francs Borains - RWDM Brussels0-0
08/02/2026 16:00SK Beveren - Lommel SK2-0

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 1-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 16:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 16:00 Lommel SK Lommel SK

