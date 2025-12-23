'Fenerbahçe wil er nog een speler met een verleden bij KAA Gent bijhalen'

Alexander Sorloth maakt tegenwoordig het mooie weer bij Atlético Madrid, maar de Noorse spits stond ooit onder contract bij KAA Gent. Fenerbahçe lijkt nu de forcing te willen voor de sterke spits.

Sorloth belandde in 2019 bij Gent, dat hem toen huurde van het Engelse Crystal Palace. In de Arteveldestad was hij goed voor 5 goals en 3 assists in 22 wedstrijden.

Dat zijn geen uitzonderlijke statistieken, maar toch nam zijn carrière nadien een hoge vlucht. De aanvaller werd vervolgens uitgeleend aan Trabzonspor, waar hij aan de lopende band scoorde (33 goals in 49 optredens).

Via Duitsland naar Spanje en nu Turkije?

Sorloth dwong zo een transfer af naar RB Leipzig, dat hem later op huurbasis stalde bij Real Sociedad en daarna doorverkocht aan Villarreal. Ook bij die clubs deed hij het goed met respectievelijk 24 goals en 26 goals. Dat had ook Atlético Madrid gezien.

Los Rojiblancos betaalden in 2024 32 miljoen euro aan Villarreal voor de speler. Daar kregen ze geen spijt van, want Sorloth scoorde al 29 keer in 75 duels voor de Madrilenen. Het Spaanse verhaal van de Noor zou nu echter afgelopen kunnen zijn.

Fenerbahçe toont volgens transferexpert Ekrem Konur namelijk interesse. Sorloth zou een prioriteit zijn voor de Turkse club, die aan het praten is met Atlético. Coach Diego Simeone wil de speler wel aan boord houden. Bij Fenerbahçe speelt met Archie Brown nog een andere speler met een Gent-verleden.



