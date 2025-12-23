Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

Arnar Vidarsson zat sinds september zonder werk na zijn ontslag als Manager Sports bij KAA Gent. De IJslander heeft nu voor de jaarwisseling echter meer duidelijkheid over zijn toekomst.

Vidarsson was medio 2024 begonnen als Manager Sports bij Gent, nadat hij daarvoor ook al aan de slag was geweest bij de Buffalo's als hoofdcoach van de beloften.

Iets meer dan een jaar later werd Vidarsson na een herstructurering bij Gent aan de deur gezet. "Een typisch verhaal in het voetbal", noemde de voormalige voetballer het zelf bij Sporza.

Vidarsson vindt een nieuwe job

Maar kijk: enkele maanden later heeft Vidarsson nu een nieuwe job, meldt datzelfde Sporza. Hij start vanaf 1 januari 2026 bij de FIFA, waar hij High Performance Specialist (HPS) wordt. Hij zal zich bezighouden met talentontwikkeling en samenwerken met nationale voetbalfederaties.

"Stel dat België een opleidingscentrum wil bouwen, dan zou ik hen in contact kunnen brengen met Slovenië, waar de voetbalbond een gelijkaardig project heeft uitgewerkt", legt Vidarsson zelf uit.



"Dan kan de Belgische bond zien hoe de Sloveense het heeft aangepakt en daarvan leren", voegt hij toe. Vidarsson ziet het goed zitten. "Na mijn vertrek bij Gent heb ik nog wel gesprekken gehad met clubs om trainer of technisch directeur te worden, maar ik heb gekozen voor iets wat ik echt heel graag wilde doen."