🎥 Voormalig talent van Anderlecht scoort een zeer indrukwekkend eerste doelpunt in het profvoetbal

Joseph Nonge verliet afgelopen zomer Juventus voor het Turkse Kocaelispor. De jonge Belg scoorde er dinsdagmiddag ook zijn eerste doelpunt.

Joseph Nonge en Kocaelispor namen het in groep C van de Turkse beker op tegen tweedeklasser Erzurumspor FK. De 20-jarige Belgische belofte speelde een solide wedstrijd en scoorde een prachtig doelpunt.

Hij zette zich aan de linkerkant van het strafschopgebied goed door en schoot de bal vanuit een moeilijke hoek hard in het doel. Met zijn doelpunt zette hij zijn team in de 53e minuut op een 3-0-voorsprong. Het was de allereerste treffer voor een eerste ploeg in zijn carrière.

Goede manier om punten te scoren

In de competitie kreeg de Belgische middenvelder de afgelopen weken weinig speeltijd. Hij mocht iets meer dan een uurtje opdraven in de laatste zes wedstrijden. In de beker kan hij zich dan weer wel laten zien met een doelpunt.

Ngonge is een jeugdproduct van Anderlecht en trok tijdens zijn opleiding naar de jeugd van Juventus. Hij werd door de Oude Dame uitgeleend aan het Franse Troyes en het Zwitserse Servette FC.

Eerder dit jaar vertrok hij transfervrij richting Kocaelispor, waar hij een contract tekende tot midden 2028 en nu dus zijn eerste doelpunt scoorde.



