Stevige tegenslag voor Club Brugge: sterkhouder mist Genk

Club Brugge moet vrijdag in de topper op het veld van KRC Genk een vaste waarde te missen. Brandon Mechele viel nog voor de rust in de match tegen Gent uit met een blessure en zijn aanwezigheid in de Cegeka Arena lijkt zo goed als uitgesloten.

De 32-jarige verdediger was tot dusver onvervangbaar bij blauw-zwart en stond dit seizoen in alle 32 wedstrijden op het veld. Tegen AA Gent moest hij echter twee keer gaan zitten, waarna een wissel onvermijdelijk werd. Jorne Spileers kwam hem vervangen.

Mechele liep een kwetsuur op aan de kuit. De ernst van de blessure moet nog blijken, maar de wedstrijd in Genk komt sowieso te vroeg voor de ervaren verdediger.

Trainer Ivan Leko hoopt dat de schade meevalt, maar weet ook dat hij moet schakelen. De opties achterin zijn niet zo breed en het lijkt dan ook duidelijk wie er gaat spelen.

Door de blessure van Mechele krijgt Spileers zijn kans bij Club Brugge

Alles wijst erop dat Spileers de eerste optie is om Mechele te vervangen. Het 20-jarige jeugdproduct liet bij zijn eerdere invalbeurten een degelijke indruk na en lijkt momenteel verder te staan dan Vince Osuji. Zaid Romero blijft voorlopig buiten beeld.



Er is wel ook positief nieuws voor Club. Christos Tzolis zou normaal gezien opnieuw inzetbaar zijn in Genk. Voor de rest zal Leko pas na Nieuwjaar extra pionnen kunnen recupereren uit de ziekenboeg.