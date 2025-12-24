Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany
Vincent Kompany is bij Bayern München heel goed begonnen. Vorig seizoen pakte hij meteen de titel met der Rekordmeister en ook dit seizoen gaat het voortvarend met de Duitse topclub.

In de Champions League en in de competitie gaat het tot dusver prima met Vincent Kompany en Bayern München. En als we alle competities bij elkaar optellen, dan zit Kompany aan een heel mooi puntenaantal ondertussen.

Eind 2025 speelde Kompany al zijn 75e wedstrijd in loondienst van Bayern München. En daarin pakte hij niet minder dan 2,33 punten per wedstrijd. Een ongeziene 175 op 225 is dat in punten, als we de rekensom maken.

Slechts twee coaches doen beter dan Vincent Kompany

In 75 wedstrijden verloor hij dus amper 50 punten met Bayern München. Weinig coaches deden in het verleden beter in hun eerste 75 wedstrijden voor de club, al zijn er wel twee coaches te noteren in de geschiedenis van de club.

Een eerste is Hansi Flick, die bij zijn komst in 2019 meteen 2,60 punten per wedstrijd wist te halen in die eerste 75 wedstrijden. En ook Pep Guardiola deed met 2,51 punten per wedstrijd beter dan Kompany deed in zijn periode.

Lees ook... Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026

Maar andere klinkende namen als Hitzfeld, Heynckes, Nagelsmann en Lattek werden achter Kompany gehouden. Die staat dus met twee héél mooie namen op het podium van de beste coaches ooit bij Bayern.

