Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

Lorenz Lomme
| Reageer
Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2872

Royal Antwerp FC gaf afgelopen weekend een 2-0-voorsprong uit handen tegen RSC Anderlecht. De Great Old vloekte, maar genoot tegelijkertijd onder meer van deze speler.

Zo speelde Gyrano Kerk een goede wedstrijd en kon hij onder meer Marc Degryse bekoren. We schreven al over hoe de voormalige Gouden Schoen zijn bewondering uitsprak bij Het Laatste Nieuws.

Sonck ziet een kanttekening

Ook Filip Joos is fan en al zeker van de actie achter het steunbeen waarmee Kerk een ploegmaat bijna op weg zette naar een doelpunt. "Voor mij is dat 10 assists waard en hij heeft er 0 nu",  vertelt Joos bij 90 minutes, zoals opgetekend door Sporza.

"Dat was een voorbeeld van een genie zonder ruimte, want er was geen ruimte", vervolgde Joos. Voormalig Rode Duivel Wesley Sonck ziet wel een kanttekening bij Kerk.

"Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder", klinkt het. "Het was soms briljant in de eerste 60 minuten en dan staat het 2-0, maar dan zijn dat soort mensen superbelangrijk en valt dat weg."


Kerk was dit seizoen al goed voor drie goals en drie assists in alle competities. Op 27 december kan hij die statistieken nog wat aanscherpen in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Wesley Sonck
Gyrano Kerk

Meer nieuws

Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

21:00
Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? Opinie

Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren?

20:40
1
Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

20:30
'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

19:40
Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

20:00
'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

19:50
Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde

Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde

14:40
3
Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé" Reactie

Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé"

16:15
4
Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

19:30
Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

18:40
Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

19:20
Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

19:00
Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

18:00
Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

17:41
Vincent Kompany verovert Duitsland: ook deze Rode Duivel kan zijn bewondering niet verbergen

Vincent Kompany verovert Duitsland: ook deze Rode Duivel kan zijn bewondering niet verbergen

18:20
'Union SG wil uitpakken en dient miljoenenbod in voor international'

'Union SG wil uitpakken en dient miljoenenbod in voor international'

17:20
Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV Interview

Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV

17:00
2
Filip Joos onder de indruk van JPL-revelatie

Filip Joos onder de indruk van JPL-revelatie

12:40
8
Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen

Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen

16:30
4
Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

16:00
Niet enkel aanvallend, ook defensief ligt er werk op de plank voor Ivan Leko Analyse

Niet enkel aanvallend, ook defensief ligt er werk op de plank voor Ivan Leko

15:15
Sébastien Pocognoli krijgt zware domper te verwerken bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli krijgt zware domper te verwerken bij AS Monaco

15:30
Degryse fileert Anderlecht: ziet Besnik Hasi wel een oplossing?

Degryse fileert Anderlecht: ziet Besnik Hasi wel een oplossing?

14:20
6
Aanduidingen speeldag 20: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 20: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:32
Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys

Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys

15:00
5
De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie

De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie

11:40
20
Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026

Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026

14:00
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..."

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..."

13:00
3
Antwerp herleeft, maar ook speler die al ver afgeschreven was: "Pluim op de hoed van Overmars"

Antwerp herleeft, maar ook speler die al ver afgeschreven was: "Pluim op de hoed van Overmars"

08:40
5
Wie zijn de meest efficiënte spelers van de Pro League? Eén club domineert de statistieken

Wie zijn de meest efficiënte spelers van de Pro League? Eén club domineert de statistieken

12:20
1
Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen"

Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen"

12:00
16
Genk moet enorme verandering ondergaan: "Dat is ook bij het bestuur doorgedrongen nu"

Genk moet enorme verandering ondergaan: "Dat is ook bij het bestuur doorgedrongen nu"

11:20
3
Ondanks drie kerststronken: spanning tussen DAZN en Pro League te snijden: "Deurwaarder op matchen"

Ondanks drie kerststronken: spanning tussen DAZN en Pro League te snijden: "Deurwaarder op matchen"

10:30
Opvallend: tv-commentator wordt COO bij club van Emilio Ferrera

Opvallend: tv-commentator wordt COO bij club van Emilio Ferrera

11:00
Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

10:00
2
Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

09:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Pé_1 Pé_1 over Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? Gewoon Kris Gewoon Kris over Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken" jerrekvm jerrekvm over Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen" Bruno BDB Bruno BDB over Verraadt VIncent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé" Bruno BDB Bruno BDB over Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen Dirk1897 Dirk1897 over Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde TIGERMANIA TIGERMANIA over Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus" arteveldestad arteveldestad over Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..." jawaddedadde jawaddedadde over Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved