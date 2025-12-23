Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

Royal Antwerp FC gaf afgelopen weekend een 2-0-voorsprong uit handen tegen RSC Anderlecht. De Great Old vloekte, maar genoot tegelijkertijd onder meer van deze speler.

Zo speelde Gyrano Kerk een goede wedstrijd en kon hij onder meer Marc Degryse bekoren. We schreven al over hoe de voormalige Gouden Schoen zijn bewondering uitsprak bij Het Laatste Nieuws.

Sonck ziet een kanttekening

Ook Filip Joos is fan en al zeker van de actie achter het steunbeen waarmee Kerk een ploegmaat bijna op weg zette naar een doelpunt. "Voor mij is dat 10 assists waard en hij heeft er 0 nu", vertelt Joos bij 90 minutes, zoals opgetekend door Sporza.

"Dat was een voorbeeld van een genie zonder ruimte, want er was geen ruimte", vervolgde Joos. Voormalig Rode Duivel Wesley Sonck ziet wel een kanttekening bij Kerk.

"Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder", klinkt het. "Het was soms briljant in de eerste 60 minuten en dan staat het 2-0, maar dan zijn dat soort mensen superbelangrijk en valt dat weg."



Kerk was dit seizoen al goed voor drie goals en drie assists in alle competities. Op 27 december kan hij die statistieken nog wat aanscherpen in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem.