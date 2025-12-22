Marc Degryse zwaar onder de indruk van Antwerp-speler: "Stef Wils moet gevloekt hebben"

Volgens analist Marc Degryse had Royal Antwerp FC veel meer moeten halen uit het 2-2-gelijkspel tegen RSC Anderlecht. Gezien het spelbeeld en de kansen voelde het puntenverlies wrang aan.

Degryse zag een ploeg die duidelijk in de lift zit. “Die nieuwe tribune geeft de ploeg vleugels, lijkt het wel. Wat een metamorfose van The Great Old”, stelde hij vast bij HLN. De sfeer en energie in het stadion vertaalden zich volgens hem rechtstreeks naar het veld.

Ook individueel viel Antwerp op. “Al-Sahafi, Somers, Scott, Kouyaté… stuk voor stuk uitblinkers”, somde Degryse op. Vooral de dominantie en intensiteit van Antwerp maakten indruk, zeker in vergelijking met eerdere wedstrijden dit seizoen.

Marc Degryse was onder de indruk van Gyrano Kerk

Voorin genoot Degryse zichtbaar van Gyrano Kerk. “Ik heb Kerk nooit zo goed zien spelen. De chemie met Vincent Janssen is top”, analyseerde hij. “Kerk is een speler die je niet moet vastpinnen op één zone, zoals een flank in een 4-3-3.”

“Samen in de spits met Janssen haal je het beste boven in Kerk”, ging hij verder. “Dan moet Stef Wils toch vloeken dat Kerk onder zijn bewind zo vaak geblesseerd was.”

Lees ook... Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen"›

Tot slot had Degryse lof voor de aanpak van coach Joseph Oosting. “Hij vertrekt van de eigen mogelijkheden en schaamt zich niet om vaak de lange bal te spelen. Oosting rijdt zich niet koppig vast in principes”, besloot hij. “Als Antwerp volgend weekend wint van Zulte Waregem, doen ze na Nieuwjaar weer volop mee voor play-off 1.”