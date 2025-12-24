Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

Pafos is een van de clubs die interesse hebben in Oumar Diouf van RFC Luik. Dat betekent dat de Cyprioten mogelijk afscheid zouden kunnen nemen van een aanvaller. Wie weet Landry Dimata, die waarschijnlijk hoopte op iets meer speeltijd aan het begin van het seizoen.

Hoewel de winterse transferperiode officieel pas op 6 januari opent, wachten Belgische en Europese clubs uiteraard niet tot die datum om de eerste onderhandelingen van de winter te starten. En dus kan het snel gaan.

In België ontvangen sommige clubs al interesse voor hun beste spelers, zoals RFC Luik met Oumar Diouf. Niet minder dan zes clubs hebben onlangs geïnformeerd naar de Senegalese aanvaller, die sinds het begin van het seizoen negen doelpunten en twee assists heeft gemaakt.

Pafos zoekt een aanvaller: wat met Landry Dimata?

Onder deze clubs bevinden zich verschillende teams uit onze competitie, maar ook Pafos, dat zich voor de eerste keer in zijn geschiedenis heeft gekwalificeerd voor de Champions League-groepsfase. Al deze geïnteresseerden kijken naar Oumar Diouf, vooral omdat ze op zoek zijn naar een nieuwe spits.

Dit betekent dat ze mogelijk afstand doen van een aanvallende speler om plaats te maken voor de Sang & Marine-spits, of dat ze simpelweg hun aanvallende sector als niet competitief genoeg beschouwen. Bij Pafos heeft de club al drie spitsen en lijkt dus niet onderbezet te zijn.

Op zoek naar speelminuten?

Als Oumar Diouf — of een andere centrumspits — naar Cyprus zou komen, zou dat waarschijnlijk betekenen dat een van de huidige aanvallers in de kern zou vertrekken. Een situatie die Landry Dimata zou kunnen aanbelangen. Dimata, wiens speeltijd in de competitie beperkt is tot 43% en die moeite heeft om een vaste plek in de basiself te veroveren.





Afgelopen zomer kwam hij vanuit Samsunspor voor een bedrag van 750.000 euro, maar de voormalige Belgische belofteninternational is slechts één Champions League-wedstrijd begonnen. In die wedstrijd moest hij al na een half uur zijn plaats afstaan vanwege een rode kaart voor een teamgenoot. Hij zou Cyprus deze winter al kunnen verlaten als een club hem meer garanties biedt qua speeltijd.