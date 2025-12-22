EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller
Foto: Nicolas Darimont

Na een periode van bijna twee maanden zonder doelpunt, vond Oumar Diouf zondag eindelijk weer het doel. Zou dit hem in staat stellen om punten te scoren bij de clubs die hem volgen? Eén ding is zeker: hij krijgt genoeg aandacht.

Volgens onze informatie volgen veel Pro League-clubs, maar ook buitenlandse clubs hem op de voet. In België zijn KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge op dit moment het meest concreet. In het buitenland zouden de Azerbeidzjaanse club Qarabag, de Cypriotische ploeg Pafos en een andere Engelse tweedeklasser, waarvan de naam nog niet bekend is, interesse hebben.

Club Luik wil het nodige geld ontvangen voor Diouf

RFC Luik wil tussen de 1 en 1,5 miljoen euro voor zijn spits ontvangen bij een transfer deze winter. Een bod van 1,2 miljoen euro van Qarabag werd onlangs afgewezen. Maar het zou kunnen dat de Senegalees afgelopen zondag zijn laatste wedstrijd in de kleuren rood en marineblauw heeft gespeeld. 

Dat zou logisch kunnen zijn, aangezien de volgende wedstrijd pas na de winterstop, namelijk op 17 januari, is gepland. Oumar Diouf heeft dit seizoen in de Challenger Pro League 18 wedstrijden gespeeld, waarin hij acht doelpunten heeft gescoord en twee assists heeft gegeven.

5 scouts in Molenbeek

Vijf scouts waren zondag in Molenbeek aanwezig om hem te volgen. Oumar Diouf lijkt deze winter de keuze te hebben: zal hij ervoor kiezen om het seizoen in Luik voort te zetten of pakt hij zijn koffers om een nieuwe stap te zetten? De beslissing ligt bij hem.

Oumar Diouf kwam deze zomer transfervrij naar RFC Luik na een seizoen in Cyprus bij Gençlik Gücü. Hij begon zijn avontuur in Europa in juli 2023 door een contract te tekenen bij de Turkse club Çaykur Rizespor.

