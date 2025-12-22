Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

Een late treffer van invaller Tresoldi bezegelde zondag de nederlaag van KAA Gent tegen Club Brugge (2-1). Gent-speler Matisse Samoise baalde. De Buffalo's sloten zo een zware week af met lege handen. En het vertrek van Ivan Leko zat duidelijk nog diep.

Het weerzien met hun voormalige coach Ivan Leko verliep allesbehalve hartelijk. Samoise gaf aan dat veel spelers een hand of knuffel aan Leko weigerden. “De spelersgroep zat niet te wachten op een afscheid van Leko", stelde hij helder na afloop.

Samoise benadrukte dat de ploeg met de nieuwe coach vooruit wil kijken. “Ik heb er alvast geen nood aan. Ik denk niet dat ik hem de hand zou schudden. Nee, het zit niet diep. Het is nu afgesloten, maar de manier waarop er gehandeld is, is gewoon heel onprofessioneel.”

Samoise trapte na naar Ivan Leko

De situatie werd nog duidelijker toen Leko om 9 uur in de Planet Group Arena stond om afscheid te nemen, maar de deur voor hem gesloten bleef. Dat wou hij na de match toch even verduidelijken.

Toch kan Samoise het ook relativeren. “Het zit me niet meer dwars. Ik weet ook wel dat het voetbal een vuile wereld is, waarin zulke dingen kunnen gebeuren. Alleen weet ik dat ik zelf een goed geweten wil hebben en bij mij zou zoiets niet voorkomen. Maar mensen verschillen. Dit is zijn keuze.”

Op het veld liet de aanwezigheid van Leko de spelers koud. “Eenmaal op het veld, zit ik ook niet te denken: ‘Ah, Leko staat daar.’ Dat maakt voor mij geen verschil", besloot Samoise.