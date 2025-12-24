'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

Olivier Renard is van plan om deze winter op de transfermarkt actief te zijn. Aan uitgaande zijde wordt een oplossing gezocht voor verschillende spelers, maar ook aan inkomende zijde mag er wel wat verwacht gaan worden.

Een paar weken geleden was er een scout van Sporting Anderlecht aanwezig in het Stripe Stadium van Frosinone om een rechtsbuiten in de gaten te houden die een goed seizoensbegin heeft gekend. En die kwam terug met een goed rapport.

Anderlecht komt met goed rapport terug

De aandacht zou zich vooral richten op Farès Ghedjemis, waarin eerder ook al KRC Genk interesse toonde. En ook Anderlecht stuurde dus een scout naar het Stripe Stadium van Frosinone om de wedstrijd tegen Juve Stabia, in de Serie B, te volgen.

De 23-jarige Franse rechtervleugelspeler Ghedjemis sloot zich in januari 2024 aan bij Frosinone, afkomstig van FC Rouen voor een bescheiden bedrag van 300.000 euro. Na een eerste aanpassingsseizoen is de in Montreuil geboren speler bezig met een doorbraak in de Serie B.

Belangrijke speler in de Serie B

Met ondertussen al zes doelpunten en twee assists in 17 wedstrijden op zijn naam behoort hij tot de meest beslissende spelers van de Italiaanse tweede divisie. Zijn prijs wordt geschat op slechts 750.000 euro op Transfermarkt, maar dat is slechts een schijntje van zijn marktwaarde.


Anderlecht zou deze winter al willen toeslaan en zo de Franse winger - die hier en daar al vergeleken wordt met Mahrez - willen wegkapen voor de neus van Genk. Ook diverse andere clubs uit het buitenland zouden hem er graag bij willen.

