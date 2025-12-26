Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Het Belang van Limburg sprak met Sven Vandenbroeck over zijn recente frustraties tijdens en na de wedstrijd tegen Union SG in het Dudenpark. De coach lichtte toe welke elementen hem parten speelden.

Frustraties tijdens de wedstrijd

Vandenbroeck blikte terug op een weekend waarin zijn ergernis hoog opliep. Hij verwees daarbij naar meerdere factoren die hem stoorden. “Ik was vorig weekend echt gefrustreerd, enorm zelfs”, klinkt het in de krant.

Hij gaf aan dat een bekend discussiepunt al vaker aan bod kwam, maar dat ook de uitvoering van bepaalde opdrachten in de tweede helft niet naar wens verliep. Daarnaast speelde de communicatie met journaliste Tess Elst van DAZN een rol in zijn ongenoegen.

Communicatieproblemen met Tess Elst

Volgens Vandenbroeck liep het contact met Elst zowel voor als na de wedstrijd moeizaam. “Voor de match ging het al om een foute woordkeuze en na de match had ze een vraag waarop ik niet heb geantwoord”, legt de trainer uit.

Dat ging over haar vraag waarom Jelle Vossen niet ingevallen was. “Dat ging me niet zozeer over Jelle, maar over het feit dat er een extra spits in het veld kwam (Hedl, red.). Ik was lastig omdat ze dat niet had opgemerkt.”

Vandenbroeck gaf aan dat er nog een bijkomend punt meespeelde, maar dat dit later besproken zal worden. “Nee, niets ernstigs hoor. Zoals met Opoku? Nee, die had inderdaad al een poosje last, maar na een MRI-scan bleek dat verder spelen niet aangewezen was”, besluit Vandenbroeck.