Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt
Het Nieuwsblad bracht de financiële cijfers rond Cristiano Ronaldo onder de aandacht. Zijn huidige contract brengt hem een wel heel mooi bedrag op.

Contractwaarde en inkomstenstructuur

Ronaldo tekende afgelopen zomer een nieuw tweejarig akkoord bij Al‑Nassr, goed voor een totaalpakket van 360 miljoen euro. Daarbovenop komen prestatiepremies, waaronder bedragen per doelpunt en assist.

Omgerekend levert dat een jaarinkomen op dat richting 200 miljoen euro gaat, wat neerkomt op een dagvergoeding van bijna 550.000 euro. Geen enkele eerdere club uit zijn loopbaan kwam in de buurt van dergelijke bedragen.

De inkomsten zijn netto, aangezien in Saoedi‑Arabië geen belastingplicht geldt voor zijn loon. Ronaldo reageerde eerder op kritiek over die bedragen met de reactie “Ik zie voetbal als een kunst en ik ben de kunstenaar.”

In zijn huidige overeenkomst zit een bonussysteem, onder andere voor doelpunten en assists.Volgens de krant krijgt de Portugees naar verluidt 94.000 euro per doelpunt en ook nog eens 47.000 euro per assist.

Voetbalmiljardair

Voor zijn overstap naar het Midden‑Oosten had Ronaldo al een aanzienlijk kapitaal opgebouwd. Tussen 2002 en 2023 verdiende hij bij Europese clubs samen honderden miljoenen euro’s aan salaris. Daarnaast kwamen langdurige sponsorcontracten met internationale merken, die zijn totale inkomsten verder verhoogden. Volgens Bloomberg bereikte hij daardoor de status van eerste voetbalmiljardair, met een geschat vermogen van ruim één miljard euro. Ronaldo zelf vond die erkenning niet verrassend. “Ik ben al langer miljardair, sinds mijn 39ste”, reageerde hij gevat.

Hij gaf daarbij aan dat hij zijn financiële situatie nauw opvolgt en dat hij bewust investeert. “Ik weet wat er op mijn rekening staat en hoeveel ik waard ben. Je moet daarmee bezig zijn, hé. Ik werk samen met mensen die me helpen om de juiste investeringen te doen, maar ik heb wel alle controle. Ik beslis waar mijn geld naartoe gaat”, besluit hij.

