Burnley-coach Scott Parker (ex-Club) is duidelijk over Mike Trésor (ex-Genk)

Mike Trésor wordt eind 2025 weer uit de kast gehaald bij Burnley. Een vertrek lijkt waarschijnlijk, maar zijn trainer sluit niet uit dat hij in de toekomst meer speelminuten kan krijgen bij The Clarets.

Mike Trésor heeft aan het einde van het jaar opnieuw speelminuten gemaakt. De voormalige Profvoetballer van het Jaar had sinds september niet meer gespeeld voor Burnley en kwam zo aan zijn eerste minuten van het seizoen in de Premier League. Nog lang niet de grote Trésor van bij KRC Genk, maar net op tijd… om deze winter een oplossing te vinden, zo werd gedacht.

Maar Scott Parker, de trainer van Burnley (die we hier kennen van zijn periode bij Club Brugge), lijkt er niet van uit te gaan dat de Belg moet vertrekken. Op zijn persconferentie ging hij in op de situatie van zijn creatieve middenvelder.

Mike Trésor krijgt een kans bij Burnley

"Mike heeft het erg moeilijk gehad sinds zijn komst hier", erkent Parker. "Hij is ziek geweest, maar is nu terug. En sinds het begin van dit seizoen was hij absoluut geweldig. Hij heeft hard gewerkt en zit nu in een positie om te strijden met de rest van de groep", aldus de ex-trainer van blauw-zwart volgens Burnley Express.

Trésor is dus wel degelijk "een optie", bevestigt Scott Parker. Tijdens zijn twee invalbeurten, tegen Fulham en Bournemouth, liet de Rode Duivel (2 caps) af en toe de kwaliteiten zien die we van hem kennen, al bleef zijn speeltijd telkens beperkt tot minder dan tien minuten.



Hoe dan ook lijkt 2026 betere tijden te beloven voor een van de grootste talenten die de Pro League de voorbije seizoenen heeft gekend, na 2025 waarin hij in totaal nog geen 90 minuten speelde.