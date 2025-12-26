Angulo vertelt zelf aan welke ploegen hij gelinkt wordt en wat waar is

Het Nieuwsblad sprak met Nilson Angulo over de interesse die rond hem ontstaat. Vertrekt hij in de komende maanden bij Anderlecht?

Buitenlandse interesse en het WK

Angulo wordt steeds vaker genoemd voor een vertrek bij paarswit. Zijn contract bij Anderlecht geeft de club wel meer zekerheid, maar buitenlandse ploegen volgen zijn ontwikkeling nauwgezet.

De aanwezigheid van Ecuador op het komende WK, in een groep met Duitsland, Curaçao en Ivoorkust, verhoogt die aandacht. Eerder werd hij al gelinkt aan Spaanse teams en zelfs aan Liverpool.

“Er is mij al gewezen op artikels over Celta de Vigo of Liverpool, maar zolang mijn makelaar niets zegt, weet ik dat het niet klopt”, vertelt hij zelf aan de krant. Daarnaast benadrukt hij dat zijn focus volledig bij Anderlecht ligt en dat hij de club iets wil teruggeven voor het vertrouwen.

Angulo haalt in het gesprek enkele interlands aan waarin hij volgens hemzelf sterk presteerde. “De beste was er eentje tegen Brazilië (0-0, red.) met mijn familie op de tribune”, gaat hij verder. Hij vertelt verder dat hij toen te verlegen was om met Vinicius Junior te praten, maar wel diens shirt kreeg, dat nu bij zijn moeder hangt.

Onveiligheid in Ecuador

Vooraleer hij naar zijn thuisland reist, speelt hij vandaag nog de laatste competitiewedstrijd van 2025 tegen Charleroi. Daarna vertrekt hij meteen om Nieuwjaar met zijn familie te vieren. In Ecuador blijft voorzichtigheid wel geboden, aangezien recent een oud-international werd vermoord.



“Het wordt vooral een blij weerzien met de familie.” Over de veiligheid in zijn thuisland is hij duidelijk. “Het kan gevaarlijk zijn in Ecuador, maar geldt dat niet in veel grote steden? Je moet gewoon weten welke buurten veilig zijn en welke niet. Ik doe niets zots. Geloof me.”