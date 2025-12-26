Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

RTBF analyseerde in La Tribune welke ploegen dit seizoen buiten de Champions' Play-offs dreigen te vallen. De prestaties van enkele vaste waarden vormen daarbij het uitgangspunt.

Onregelmatige prestaties

Sinds de start van het seizoen slagen meerdere teams er niet in om hun gebruikelijke niveau te halen. Dat voedt volgens de RTBF de discussie over de algemene kwaliteit van de competitie. Manuel Jous merkt op dat de geplande overstap naar een competitie met achttien clubs zonder play-offs vanaf 2026‑2027 volgens hem geen verbetering zal brengen.

Clubs die de voorbije jaren steevast in de Champions' Play-offs stonden, zoals Gent, Antwerp en Genk, blijven onder hun normale standaarden. Antwerp pakte recent wel tien op twaalf, maar de drie ploegen blijven achter op hun vertrouwde posities. Dat ondersteunt de stelling dat de Pro League dit seizoen minder sterk oogt.

Kansen op top zes en risico’s voor achtervolgers

In de uitzending gaf Philippe Albert aan dat hij vertrouwen heeft in een opmars van Antwerp richting de top zes. “Ik denk dat in de huidige omstandigheden Antwerp vijfde of zesde zal eindigen. Mechelen blijft achter en Standard heeft een bijzonder zwaar programma. Ik heb de indruk dat Standard het niet zal halen als het zijn niveau niet optrekt”, vertelt hij.

Ook Jous ziet mogelijkheden voor meerdere van deze ploegen om alsnog in de top zes te belanden. “Van deze drie ploegen die gewoon zijn om in de top zes te staan (Genk, Antwerp en Gent), denk ik dat er twee het zullen halen. Mechelen en Standard lopen gevaar.”

Effect van de hervorming op het algemene niveau

Jous benadrukt dat de huidige zwakte van de competitie volgens hem reëel is en dat de hervorming die volgend seizoen ingaat de situatie verder kan verzwakken. “Als de hervorming van de competitie niet wordt aangepast en we opnieuw naar een competitie met achttien ploegen zonder play-offs gaan, dan zal dat volgens mij het algemene niveau niet verhogen. Het is nivellering naar beneden en dat zeggen we al van bij het begin”, besluit hij.



Begin december vroegen vier clubs om de invoering van de hervorming met een jaar uit te stellen. De beslissing komt echter voort uit een stemming van alle clubs, waardoor een uitstel voorlopig niet aan de orde is.