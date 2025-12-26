Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

Rik De Mil vertrok bij Charleroi, richting KAA Gent. Antoine Colassin geeft bij La Capitale een blik op hoe het sindsdien allemaal loopt en hoe het verder moet.

Effect van het vertrek van De Mil

De voorbije maanden werd Rik De Mil aan verschillende clubs gelinkt. Antwerp en Union SG, maar toen KAA Gent langskwam nadat Ivan Leko naar Club Brugge trok was het wel prijs. Het onderwerp leefde duidelijk in de kleedkamer van Charleroi.

“We spraken er onder elkaar wel over. Zijn mislukte vertrek naar Union Saint‑Gilloise kwam vaak ter sprake, maar wij moeten professioneel blijven en verdergaan zoals met een nieuwe coach”, vertelt Colassin in de Waalse krant.

Sinds twee weken staat Hans Cornelis voor de groep. Colassin omschrijft zijn aanpak als intensiever en compacter. “Zijn stempel? Kortere en intensere trainingen. Zijn benoeming had een goed effect. Tijdens de trainingsweek voor de match tegen Union was er veel intensiteit, iedereen reageerde meteen en dat zagen we in de wedstrijd daarna.”

Toekomst van de technische staf

Na de wedstrijd tegen Anderlecht wordt duidelijk of Cornelis langer aanblijft als hoofdtrainer. Colassin houdt afstand van die beslissing. “Het is niet echt aan ons om te bepalen of Hans Cornelis de kwaliteiten heeft om hoofdcoach te zijn.”

Hij besluit met een bredere visie op kansen binnen de club: “Ik denk dat hij een coach in wording is en iedereen heeft recht op een kans. Als groep moeten wij het maximum geven om hem de beste kans te bieden.”