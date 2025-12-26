Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rik De Mil vertrok bij Charleroi, richting KAA Gent. Antoine Colassin geeft bij La Capitale een blik op hoe het sindsdien allemaal loopt en hoe het verder moet.

Effect van het vertrek van De Mil

De voorbije maanden werd Rik De Mil aan verschillende clubs gelinkt. Antwerp en Union SG, maar toen KAA Gent langskwam nadat Ivan Leko naar Club Brugge trok was het wel prijs. Het onderwerp leefde duidelijk in de kleedkamer van Charleroi.

“We spraken er onder elkaar wel over. Zijn mislukte vertrek naar Union Saint‑Gilloise kwam vaak ter sprake, maar wij moeten professioneel blijven en verdergaan zoals met een nieuwe coach”, vertelt Colassin in de Waalse krant.

Sinds twee weken staat Hans Cornelis voor de groep. Colassin omschrijft zijn aanpak als intensiever en compacter. “Zijn stempel? Kortere en intensere trainingen. Zijn benoeming had een goed effect. Tijdens de trainingsweek voor de match tegen Union was er veel intensiteit, iedereen reageerde meteen en dat zagen we in de wedstrijd daarna.”

Toekomst van de technische staf

Na de wedstrijd tegen Anderlecht wordt duidelijk of Cornelis langer aanblijft als hoofdtrainer. Colassin houdt afstand van die beslissing. “Het is niet echt aan ons om te bepalen of Hans Cornelis de kwaliteiten heeft om hoofdcoach te zijn.”

Lees ook... LIVE: Charleroi op voorsprong, match stilgelegd
Hij besluit met een bredere visie op kansen binnen de club: “Ik denk dat hij een coach in wording is en iedereen heeft recht op een kans. Als groep moeten wij het maximum geven om hem de beste kans te bieden.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Charleroi nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Antoine Colassin

Meer nieuws

LIVE: Charleroi op voorsprong, match stilgelegd Live

LIVE: Charleroi op voorsprong, match stilgelegd

20:59
Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

21:08
Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

21:00
🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

20:40
2
Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

20:50
Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

20:26
Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

20:20
🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

20:00
1
Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

19:20
Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

19:10
LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

10:25
Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

19:00
Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

19:40
"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

18:40
Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

18:10
Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

18:02
"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

17:40
Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

17:10
📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

17:20
Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

18:00
Angulo vertelt zelf aan welke ploegen hij gelinkt wordt en wat waar is

Angulo vertelt zelf aan welke ploegen hij gelinkt wordt en wat waar is

13:30
"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

17:00
1
Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

16:28
Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

16:30
5
🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

15:54
49
Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

15:27
Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

15:30
3
"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

15:00
Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

14:40
4
Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

14:30
Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

14:00
Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

09:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Dimitrievski - Origi

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Dimitrievski - Origi

13:00
"Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement

"Niemand is er beter in dan Hayen": Van Der Elst stelt duidelijk statement

12:40
2
'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten'

'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten'

13:00
2
Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

22:03

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht - Charleroi: 0-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Cercle Brugge - Union SG: 0-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst GertjeFCB GertjeFCB over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - STVV: 1-2 VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'Club Brugge mikt op doelman... van 32 jaar oud zonder speelminuten' El Rifle El Rifle over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? Standard 2.0 Standard 2.0 over 🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved