Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem probeert op zaterdagnamiddag op bezoek bij Royal Antwerp FC om het jaar 2025 op een mooie manier af te sluiten. Met een overwinning zouden ze opnieuw naar boven kunnen gaan kijken, bij een nederlaag is het eerder naar beneden kijken.

Zulte Waregem wil er op bezoek bij Royal Antwerp FC staan. Coach Sven Vandenbroeck had alvast wat opstekers te melden tegenover Essevee TV: "Benoit Nyssen komt terug en ook Yannick Cappelle is opnieuw volledig fit, ook al zat hij vorige week op zeventig procent."

Tribune 2 op Antwerp boezemt angst in

"Dat zijn twee jongens die terugkomen. Alle anderen blijven out én er is natuurlijk ook de Afrika Cup. Antwerp? Bij hun is er veel meer beleving dan een paar maanden geleden. We zullen heel scherp voor de dag moeten komen daar."

Ook de bezoekers trekken met een vol bezoekersvak naar de Bosuil. Vandenbroeck is duidelijk gewaarschuwd en wil er een mooie wedstrijd van maken, waarbij Essevee misschien in het begin een beetje de kat uit de boom zal kijken. "Tribune 2 is ook echt wel iets apart, daar moeten we misschien onze spelers aan laten wennen."

Vandenbroeck wil al zijn spelers houden tijdens wintermercato

Na de wedstrijd tegen Antwerp volgt misschien wel de belangrijkste maand voor Zulte Waregem: die met de wintermercato. Mogen we veel mogelijke transfers verwachten? Als het van coach Vandenbroeck afhangt alvast niet.

"Tijdens de komende mercato zullen we zeker eventuele vertrekkers moeten vervangen. Nnadi is gewild, maar voorts zei ik tegen de club dat we met deze groep zeker verder kunnen. Van alle gesolliciteerde namen, heeft er niemand gezegd dat ze nu al weg zouden willen. Zij willen allemaal graag hier het seizoen afmaken", klinkt het in Het Nieuwsblad.