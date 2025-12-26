🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

Union SG heeft opnieuw punten laten liggen, dit keer op het veld van Cercle Brugge. Christian Burgess werd in de slotfase van de wedstrijd uitgesloten.

Union komt zo aan een derde gelijkspel in vier competitieduels. De ploeg lijkt in december wat gas terug te nemen na een bijzonder zwaar programma.

Tot nu toe foutloos, maar ditmaal minder overtuigend: Burgess had het moeilijk tegen Steve Ngoura, die hem meermaals te snel af was. De Engelse verdediger kreeg uiteindelijk rood in de slotminuten.

De winterpauze komt op het juiste moment

Ver van zijn doel verloor Burgess de bal en werd hij meteen onder druk gezet. Daardoor ontstond een gevaarlijke situatie waarin Cercle kon uitbreken. Burgess greep vervolgens in door zijn tegenstander vast te houden, waardoor de aanval werd gestopt.

Hoewel hij eerder in de wedstrijd al geel had gekregen, aarzelde scheidsrechter Lothar D’Hondt niet om opnieuw te kaarten. Union dacht nog met een man meer te kunnen eindigen na de uitsluiting van Ibrahima Diaby, maar de eigen kapitein besliste daar anders over.

Burgess, die vaak op het randje verdedigt, moest deze keer vroeger naar de kleedkamer dan de rest. Het is pas zijn tweede rode kaart in de Belgische competitie. De Engelsman ging stevig door het lint nar de rode kaart. Hij riep vanalles naar de scheids, gaf een applausje en stak ook nog eens zijn duim op. Afwachten of dit een staartje krijgt...

Lees ook... Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

