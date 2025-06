Zulte Waregem speelt het slim: coach Sven Vandenbroeck verklapt opvallend transferplan

Zulte Waregem is vroeg aan de voorbereiding begonnen voor het nieuwe seizoen in 1A. Coach Sven Vandenbroeck ziet een hongerige spelersgroep, maar benadrukt dat de kern nog niet compleet is.

Zulte Waregem is al gestart aan zijn voorbereiding op volgend seizoen. Of dat een goede zet is zullen we pas binnen enkele maanden weten. Coach Sven Vandenbroeck heeft in ieder geval zin in de Jupiler Pro League. "Vorig jaar hunkerden de spelers al naar 1e klasse. De motivatie is groot om daar nu aan te beginnen, ook voor mezelf. En naarmate het dichterbij komt, zal de honger nog groter worden", zegt hij bij Sporza. Een van de grootste redenen om zo vroeg te beginnen, is het feit dat het seizoen van Essevee ook snel gedaan was. De club promoveerde rechtstreeks naar 1A door kampioen te spelen, en zo zat het seizoen er al op na 18 april. De huidige kern maakt zich dus klaar, maar die is nog niet volledig. Dat verklapte coach Vandenbroeck al. "Er moet nog wel wat bijkomen. Sportief zijn we nog niet klaar." "Daar zijn we volop mee bezig. En dat zal misschien ook pas echt in augustus gebeuren. Wanneer andere clubs spelers loslaten, zijn er voor ons mogelijk opportuniteiten", besluit hij.