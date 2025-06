Jan Vertonghen komt met geweldig nieuws naar buiten

Jan Vertonghen geniet van het leven na het einde van zijn carrière. De voormalige verdediger kondigde aan dat hij trouwde met zijn partner, Sophie de Vries.

Jan Vertonghen stopte onlangs met voetballen. De voormalige verdediger zal nu meer tijd hebben voor zijn gezin, wat hij enorm belangrijk vindt. Zijn dochter mocht overigens zijn laatste wissel aankondigen.

Nu kan de ex-Rode Duivel nog met bijzonder goed nieuws komen. Vertonghen is woensdag namelijk het huwelijksbootje ingestapt met zijn partner, Sophie de Vries.

Dat kondigde hij donderdag zelf trots aan op sociale media. Het koppel is ondertussen 21 jaar lang samen, waarvan ze al 11 jaar verloofd zijn.

"Ik deed mijn aanzoek op de dag dat we tien jaar samen waren", vertelde Vertonghen eerder bij Het Laatste Nieuws. "Februari 2014, Primrose Hill, met uitzicht over Londen."

"Maar het was te kort dag om die zomer al te trouwen. Het jaar erna was Sophie zwanger. Dan was er het EK in Frankrijk. In 2017 was ze weer zwanger. Nadien het WK in Rusland. Dan Covid... Er was altijd wel een excuus."