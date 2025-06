Club Brugge, Genk en ... Charleroi met absolute uitblinkers, Romelu Lukaku en andere Rode Duivels bovenaan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het seizoen zit er zowat overal in Europa op en dus is het hoog tijd om een keertje terug te blikken naar de spelers die van het grootste belang waren voor hun clubs. Komen daarbij ook spelers van Belgische ploegen piepen bij de toppers? Jawel!

Het CIES Football Observatory heeft zestig(!) competities in de hele wereld bekeken en daarbij gekeken naar welke spelers van de grootste waarde waren voor hun respectievelijke teams het afgelopen seizoen. Ze werkten daarvoor samen met Impect.

De zes aspecten van het spel die in beschouwing zijn genomen, zijn het luchtspel (met Alexander Sörloth bovenaan de lijst), grondverdediging (Moisés Caicedo), distributie (Nico Schlotterbeck), aannames (Vinícius Júnior), kanscreatie (Lamine Yamal) en afronding (Ousmane Dembélé).

300 namen op de lijst

Naast Yamal zijn er nog drie andere spelers onder de 20 onder de 300 genoemde spelers (50 per positie): Estêvão Willian (Palmeiras, gehuurd van Chelsea), Pau Cubarsí (Barcelona) en Jorrel Hato (Ajax).

De hoogste score werd behaald door Mohamed Salah, vóór twee Barcelona-spelers: Lamine Yamal en Pedri González. Twee andere Liverpool-voetballers voeren de lijst aan voor verdedigende posities: Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) voert de ranglijst aan voor aanvallende middenvelders, terwijl Kylian Mbappé Viktor Gyökeres voor is bij de spitsen. Tot zover de internationale lijst met de absolute kleppers.

Hoog tijd om ook eens naar ons land te kijken en uit te vlooien welke spelers in de Belgische competitie van waarde waren op hun positie als we ze af moeten zetten tegen de spelers van alle grote en kleine competities.

Belgische parels op de flanken

Bij de wingers - waar ook Mo Salah werd onderverdeeld - vinden we twee spelers uit onze competitie in de top-50. Het gaat over Christos Tzolis van Club Brugge en Jarne Steuckers van KRC Genk.

Tzolis valt daarbij op vanwege zijn afwerking, waar hij een heel hoog cijfer weet te behalen. Voor Steuckers gaat het dan weer vooral over zijn kanscreatie. Beiden volgen wel op grote afstand van Salah.

Rode Duivels in de top-20

Maar ook op een paar andere plaatsen zijn er spelers uit de Jupiler Pro League te vinden. Bij de spitsen vinden we niemand uit onze competitie, maar staat Romelu Lukaku dan weer wel op een knappe tiende plaats.

Bij de aanvallende middenvelders vinden we op nummer 12 met Charles De Ketelaere ook een eerste Rode Duivel, terwijl Hans Vanaken 'pas' zestiende is in de lijst. Beiden scoren vooral met hun mogelijkheden tot kanscreatie.

Bij de verdedigende middenvelders van hetzelfde laken een broek. Youri Tielemans staat vrij hoog in de lijst, maar er zijn ook JPL-spelers te vinden met Bryan Heynen van Genk en Adem Zorgane van Charleroi.

Voor de verdediging zijn er geen Belgen te vinden en ook geen spelers uit de JPL - andermaal blijkt dat dan toch enigszins ons pijnpunt te zijn. Voor de volledigheid: voor doelmannen werd er niets uitgewerkt met deze ijkpunten door het CIES.