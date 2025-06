Van Relegation Playoffs naar rechtstreeks duel met Lukaku: STVV-verdediger kijkt uit naar duel tegen de Belgen

Vrijdag spelen de Rode Duivels in het bloedhete, de temperatuur schommelt er rond de dertig graden, in Skopje tegen Noord-Macedonië. Voor de Belgen het begin van de kwalificatie voor het WK van volgende zomer. Bij de thuisploeg speelt een verdediger van Sint-Truiden.

Om hun favorietenrol in de kwalificatiepoule meteen kracht bij te zetten, kunnen de Rode Duivels maar best winnen op het veld van Noord-Macedonië. Zij staan samen met Wales op kop van de groep met vier op zes.

Bij Noord-Macedonië speelt een bekende uit de Jupiler Pro League. Visar Musliu werd door Sint-Truiden in de winter gehaald om de geblesseerde Shogo Taniguchi te doen vergeten. Met STVV belandde hij in de Relegation Playoffs, maar uiteindelijk konden de Limburgers zich nog wel redden.

Nu mag hij het samen met zijn landgenoten opnemen tegen het sterrenensemble dat de Rode Duivels nog steeds zijn, al is het uiteraard net iets minder dan enkele jaren geleden. "Ik kijk enorm uit naar de wedstrijd tegen een heel sterke tegenstander. Hopelijk kunnen we stunten, De Bruyne en Lukaku hebben ook maar twee benen", aldus Musliu in een gesprek met Het Nieuwsblad in aanloop naar de wedstrijd.

Musliu speelde al 66 keer voor het Noord-Macedonische elftal. Hij was er ook bij op het Europees Kampioenschap in 2021, waarin ze na drie nederlagen in evenveel wedstrijden puntenloos het toernooi verlieten. Voor een WK wisten ze zich nog nooit te kwalificeren.

Na de wedstrijd tegen Noord-Macedonië keren de Rode Duivels terug naar België. Op maandag spelen ze hun laatste wedstrijd van dit tweeluik. Ze ontvangen Wales om 20u45 in het Koning Boudewijnstadion.