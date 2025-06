Done deal: KAA Gent troeft verschillende andere clubs af voor talentvolle doelman

Het kan soms héél snel gaan in een voetbalcarrière. Vraag dat bijvoorbeeld maar aan Noa Vandenabeele, die onlangs nog actief was op de KDB-cup. Nu tekent hij al zijn eerste profcontract bij de Buffalo's.

De 15-jarige Noa Vandenabeele mocht nog maar pas zijn verjaardag vieren, of het is alweer feest voor hem. Deze keer mag hij namelijk een contract vieren.

"KAA Gent legt opnieuw een jong talent van zijn jeugdwerking vast. Doelman Noa Vandenabeele, recent nog uitblinker op de KBD-Cup, plaatste zijn handtekening onder zijn eerste contract."

"Vandenabeele is een zeer beloftevolle keeper die ook het hof werd gemaakt door verschillende andere Belgische clubs. Noa heeft présence en goede reflexen."

Optie op de toekomst

"Hij is sterk op hoge ballen, in man-tegen-mansituaties en staat zijn mannetje bij het uitvoetballen. Vandenabeele maakte in 2022 de overstap van SK Beveren en verbindt zijn toekomst nu verder aan de club."

De Buffalo's leggen zo een doelman meteen voor drie jaar (extra) vast, waardoor hij een optie kan gaan worden op termijn om door te breken richting Jong Gent en/of de A-kern. Bij Gent geloven ze alvast in hem én ze konden en passant ook een aantal andere Belgische clubs de loef afsteken. Over welke teams het gaat is niet geweten.