Weergaloze Yamal, spanning, sensatie en negen(!) doelpunten in Spanje - Frankrijk

De Rode Duivels nemen het deze week op tegen Noord-Macedonië en Wales in de WK-kwalificaties. Ondertussen zijn er ook nog de halve finales in de Nations League. En die gaven op donderdag heel wat spektakel.

Op woensdag had Portugal in de eerste halve finale al de maat genomen van Duitsland, door in Duitsland met 2-1 te gaan winnen. En zo kan Portugal in de finale op zoek naar de tweede eindwinst in de Nations League.

Ook Frankrijk en Spanje wonnen de Nations League al een keer en dus gingen ook zij op zoek naar een tweede eindwinst. Te beginnen dus met de halve finale tegen elkaar, ook in Duitsland.

Spanning en sensatie

De Spanjaarden lieten aanvankelijk niets heel van de Fransen en trokken stevig ten strijde. Nico Williams en Mikel Merino zorgden in vijf dolle minuten voor een dubbele voorsprong en daar konden de Fransen niet meer van herstellen.

Na de rust gingen de Spanjaarden door op hun elan en via Yamal en Pedri werd het snel 4-0. Mbappé wist nog een strafschop om te zetten, maar Lamal deed daarna alsnog de boeken dicht. Of toch niet?

Frankrijk kwam nog bijzonder goed opzetten en Cherki, Vivian en Kolo Muani zorgden nog voor de 5-4. Verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Fransen echter niet meer, waardoor Spanje het in de finale mag opnemen tegen Portugal.