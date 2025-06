Valt het doek voor Wouter Vandenhaute? Supporters dringen aan en ook Coucke roert zich: 'Steeds minder vrienden'

RSC Anderlecht eindigde dit seizoen op de vierde plaats in de Champions' Play-offs en mag daardoor volgend seizoen Europa in. Het speelde ook de finale van de Croky Cup en besloot door te gaan met coach Besnik Hasi. Toch is er ook veel woeligheid.

Met het verlengd verblijf van Besnik Hasi leek er eindelijk een beetje stabiliteit te zijn gekomen binnen het organogram van RSC Anderlecht. Toch lijkt daar ondertussen alweer heel weinig van over te blijven.

Met Kenneth Bornauw is de CEO Non-Sports bij paars-wit moeten vertrekken. Bornauw is de vader van Sebastiaan (ex-speler van Anderlecht) en was de rechterhand van Wouter Vandenhaute.

Veranderingen aan het organogram

Tim Borguet (CEO Sports) en Sportief Directeur Olivier Renard krijgen zo nog wat extra macht in handen binnen paars-wit als het gaat over de sportieve lijnen. Daar zou Wouter Vandenhaute zich sowieso niet meer in mengen.

Vandenhaute blijft op de achtergrond beschikbaar als klankbord, maar zal zich niet meer actief met het sportieve beleid bemoeien - zo klonk het een week geleden nog. En dat is wel degelijk ook op vraag van de fans.

Fans in actie

Die zijn al maanden bezig met een vergevorderde campagne om Vandenhaute buiten te knikkeren uit het Lotto Park. Ze zijn boos op de te grote inmenging van de sterke man en een aantal mislukte beslissingen - ook het vertrek van Kompany zit ze nog hoog.

Vandenhaute werd vijf jaar en een week geleden aangesteld als voorzitter en sindsdien zou hij te veel fouten hebben gemaakt. Er werd een website gemaakt (Wijwillenwouterweg) met alle 'blunders' die de sterke man volgens de fans zou gemaakt hebben.

Kompany, Kindermans, Karetsas, Verbeke, ... Heel wat beslissingen passeren er de revue op de 'Tijdlijn van het grote blunderboek' van Wouter Vandenhaute volgens de fans. 486 supporters tekenden een petitie om hem te laten ontslaan.

De harde kern plande een actie om hem op te wachten, er waren tijdens de hele play-offs gezangen en spandoeken tegen Vandenhaute, ... Zelfs toen paars-wit 5-0 voorstond tegen KAA Gent bleven ze de man aanvallen.

Elegante oplossing?

Marc Coucke liet onlangs in Bar Goens verstaan dat er veel moet gebeuren bij Anderlecht en zette zo ook (on)bedoeld extra druk op Vandenhaute, die in principe nog een mandaat heeft tot juni 2031. Toch zou er intern ook druk gezet (moeten) worden.

Volgens HUMO - dat weekblad is de voorbije jaren wel al meermaals zéér kritisch geweest - zou door het contract tot 2031 pas eind 2026 een 'elegante' manier kunnen worden gevonden om hem de laan uit te sturen. Het weekblad stipuleert dat Vandenhaute steeds minder vrienden heeft binnen de club.

Wachten tot 2026?

"Vandenhaute heeft in zijn vijf jaar als voorzitter bij RSCA niets bijgedragen", beseft ook Hans Vandeweghe dan weer in De Morgen. Of hoe er zowel extern als intern steeds meer druk komt op de sterke man.

Het laatste woord is zeker nog niet gezegd in de zaak, zoveel lijkt duidelijk. Het is de vraag of de fans nog anderhalf jaar willen wachten of dat het nieuwe voetbalseizoen hen opnieuw kan verzoenen met de zaak - de kans lijkt klein. Wait and see ...