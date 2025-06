Mooie woorden: opvolger Kevin De Bruyne heeft meteen wat te zeggen over KDB

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne heeft Manchester City verlaten voor Napoli. De opvolger staat ondertussen al te trappelen van ongeduld om hem te komen vervangen bij The Citizens. Al had het wat hem betreft ook helemaal anders mogen lopen.

Het opvolgen van Kevin De Bruyne is een enorme uitdaging en dus is het aan Tijjani Reijnders om hele grote schoenen te gaan vullen. De 26-jarige middenvelder zou overkomen van AC Milan naar The Citizens.

De Engelsen zouden inclusief bonussen zo'n zeventig miljoen euro betalen voor de speler. Het doel is dat Tijjani Reijnders bij de selectie van Manchester City kan komen die zal deelnemen aan het WK voor clubs (waarvan de aftrap gepland staat voor 14 juni).

Inspiratiebron

Volgens tal van bronnen in de internationale pers, zal Tijani Reijnders binnenkort officieel worden aangekondigd. Hoewel de overdracht nog niet officieel bevestigd is door de clubs, hult Reijnders zelf zich niet echt meer in mysterie.

In een interview met Voetbalzone sprak hij over zijn komst naar Manchester City. De 26-jarige speler, die 22 caps heeft voor Nederland, heeft ook toegegeven dat hij veel heeft geleerd door Kevin De Bruyne te observeren, van wie hij regelmatig inspiratie opdoet.

Geweldige speler

"Ik heb veel geleerd door te kijken hoe hij het gebied scant voordat hij de bal ontvangt. Mijn vader wees me erop en sindsdien let ik er speciaal op", legde hij uit.

"Om je heen kijken, geeft je meer tijd om te handelen. Het is een automatisme voor mij geworden. De Bruyne is een geweldige speler. Als je naar Manchester City kijkt, is het eerste wat opvalt Kevin De Bruyne", besloot hij. Een duidelijke hommage.