Heel wat spelers lijken te vertrekken, maar Westerlo kan toch met bijzonder goed transfernieuws komen

KVC Westerlo krijgt deze zomer af te rekenen met een uittocht, maar er is ook goed nieuws: Roman Neustädter blijft langer. De ervaren verdediger staat op het punt zijn contract te verlengen.

KVC Westerlo zal deze zomer naar alle waarschijnlijkheid heel wat spelers zien vertrekken. Er zit heel wat potentieel in de kern en dat is uiteraard niet onopgemerkt gebleven.

Buitenlandse clubs tonen interesse in een aantal spelers, terwijl er ook enkelen hun huurcontract niet verlengd zien worden. Zes uitgeleende spelers keren wel terug naar de Kempen.

Maar er is nog goed nieuws vanuit Westerlo. Gazet van Antwerpen weet namelijk dat het een ervaren verdediger langer aan zich zal binden.

Roman Neustädter zal namelijk zijn contract verlengen. Het zou een kwestie van details zijn, maar het dossier is dus praktisch rond. De 37-jarige verdediger blijft dus bij Westerlo.

Hij kwam in februari 2022 aan bij de club, waar hij in de kleedkamer een grote rol speelt. Hij kwam dit seizoen 21 keer in actie en scoorde één keer.