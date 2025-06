KAA Gent raakte er niet met hem uit: diverse kapers op de kust voor topschutter

De beloften van KAA Gent spelen volgend seizoen in de Challenger Pro League. Dat gaan ze echter doen zonder hun topschutter, want hem hebben ze geen contract gegeven ondanks een heel sterk seizoen. Hét moment om een zaakje te doen?

De U23 van KAA Gent hebben een ijzersterk seizoen achter de rug in Eerste Nationale. Door het behalen van de titel mogen ze volgend seizoen aantreden in de Challenger Pro League.

Daar mogen ze dan toch vooral Umar Abubakar voor danken. Die maakte heel wat indruk voor de jonge Buffalo's en was bijna elke keer goed voor een doelpunt in de strijd om promotie.

Topschutter bij Jong Gent

In totaal zorgde de 19-jarige Nigeriaanse spits voor liefst 21 doelpunten in 27 wedstrijden. Daarmee was hij de absolute topschutter van de ploeg. Niet slecht ook voor een huurling, want hij stond er elke wedstrijd opnieuw.

Alles bij elkaar speelde hij 2113 minuten, waardoor hij elke 101 minuten goed was voor een doelpunt. Niet slecht voor een 19-jarige aanvaller. Toch zal hij volgend seizoen niet in de Challenger Pro League spelen voor de Buffalo's.

Transfer Hints



KAA Gent have officially decided not to permanently sign Nigerian striker Umar Abubakar from Foot Work Football Academy in Abuja, despite his buyout clause being just €300,000. Abubakar, regarded as the top striker in the 2024/2025 Belgian Youth League, will now… pic.twitter.com/6M3MdeAHrm — Jide Taiwo sport (@Taiwobabajide6) May 11, 2025

De jongeling werd geleend vanuit Nigeria, waar hij speelde bij Footwork FC. Dat team had hem uitgeleend mét een aankoopoptie, waardoor Gent snel kon toehappen. Dat hebben ze echter niet gedaan.

Elk verhaal heeft op dat gebied natuurlijk twee standpunten. Ondanks zijn statistieken zou Gent niet volledig overtuigd van zijn potentieel om door te groeien naar het eerste elftal. De club zou de eigen jeugd meer kansen willen geven.

300.000 euro op tafel?

Andere bronnen zeggen dan weer dat club en speler er gewoon niet uitkwamen, maar dat Gent wél bereid was hem een contract te geven. Tot een deal is het echter wel nooit gekomen, maar dat hoeft niet meteen een groot probleem te zijn.

Iedereen die de statistieken van hem ziet, zal geïnteresseerd zijn. Uit diverse landen waren er al boeiende en interessante voorstellen voor Abubakar, maar tot op heden is hij nog op geen enkel voorstel ingegaan.

Umar Abubakar, who was on loan at Jong KAA Gent this season, also a loan option for Karmiotissa. https://t.co/BPSA7xzBoN pic.twitter.com/AfKpxq1gO1 — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) May 28, 2025

Er was al interesse vanuit Portugal en ook voor het Cypriotische Karmiotissa zou hij een optie kunnen zijn, zo klinkt het. Om hem definitief over te nemen zou er zo'n 300.000 euro op tafel moeten gaan komen.