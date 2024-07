Moest Anderlecht een penalty krijgen? Gert Verheyen maakt zich bijzonder druk over strafschopgeval: "So what?"

In sommige zaken kan Gert Verheyen zich best wel druk maken. In de partij Anderlecht - STVV leek het er even op dat er een nogal goedkope strafschop zou gegeven worden.

In de tweede helft ontstond er een strafschopgeval na een duel tussen Ngawa en Dreyer. Ngawa wilde wegdraaien en zo een aanval op gang brengen, maar het was de vraag of hij in zijn beweging niet op de voet van Dreyer ging staan. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm, die vond het uiteindelijk geen elfmeter waard.

Gert Verheyen gaf commentaar op DAZN en vond het al helemaal geen strafschop. "Het leek mij dat Ngawa gewoon wegdraaide en Drayer erover heen ging. Bij het wegdraaien maakt Ngawa zich breed om de bal af te schermen. Als dit penalty is..." De ex-trainer van KV Oostende had dat duidelijk bijzonder licht gevonden.

Penalty voor Anderlecht zou goedkoop zijn

"Dat zou wel een hele goedkope strafschop zijn", gaf Verheyen zijn standpunt nog eens duidelijk mee en hij verplaatste zich in de positie van Ngawa. "Je ziet in die beweging dat het zijn intentie is om zich breed te maken, zodat je zelf kunt wegdraaien om de bal af te schermen. Als dan een tegenstander over uw hakken struikelt, so what?"

Uiteindelijk werd besloten om geen strafschop te geven. Een besluit waar ze zich best achter kunnen scharen, opperde zijn collega in de commantaarcabine. "Dat denk ik toch ook", bevestigt Verheyen. Na afloop van de match gaf ook Glen De Boeck zijn mening over de strafschopfase en die gaf Verheyen volledig gelijk.

Als #RSCA #Anderlecht fan tevreden dat Vergoote geen penalty geeft

Want dit zou een goedkope ontsnapping geweest zijn voor paars-wit#AndSTV#RSCASTVV — Pat P.A. (@Papenstaartje) July 27, 2024

Ook op sociale media werd er duchtig gediscussieerd over de bewuste fase, met meningen die erg uiteenlopend waren.