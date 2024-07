Jonas De Roeck debuteert bij Antwerp met nipte zege op bezoek bij zwak Charleroi

Antwerp heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Op bezoek bij Charleroi wonnen ze met het kleinste verschil.

Voor Charleroi en Antwerp was dit nieuwe seizoen ook een nieuw begin. Charleroi moest zich vorig jaar via de Relegations Play-offs verzekeren van het behoud in de eerste klasse. Dat lukte dankzij Rik De Mil.

Antwerp nam na twee jaar afscheid van Mark van Bommel, Jonas De Roeck nam over. Met Chery, Odoi en Costa zette hij drie nieuwkomers in de ploeg. Vooral Chery kon meteen overtuigen.

Hij verstuurde na zo’n tien minuten een uitstekende voorzet, Alderweireld kopte bij de tweede paal terug richting Janssen, die van dichtbij de bal binnen legde. Antwerp stond zo snel op voorsprong.

Charleroi kan niet scoren, Antwerp wint

Antwerp controleerde daarna makkelijk, want Charleroi maakte weinig klaar. In de tweede helft drukten de Zebra's Antwerp wel even achteruit, maar er zat gewoon te weinig lijn het spel van de mannen van trainer Rik De Mil.

Ook Antwerp zelf kon nog voor weinig doelgevaar zorgen in de tweede helft en zo bleef het wel spannend. Dabbagh en Badji kregen kort voor tijd nog uitstekende kansen op de gelijkmaker, maar konden niet scoren.

Jonas De Roeck debuteert zo met een zege bij Antwerp, dat samen met Gent en Anderlecht al zeker aan leiding komt na één speeldag. Charleroi bevindt zich al na één speeldag opnieuw onderaan.