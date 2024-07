Daan Heymans trekt duidelijke conclusies na nederlaag tegen Royal Antwerp FC

Sporting Charleroi verloor op de openingsspeeldag van Royal Antwerp FC. Een vroeg doelpunt van Vincent Janssen was genoeg voor de bezoekers.

Al na 10 minuten kon Vincent Janssen het eerste doelpunt van Royal Antwerp FC in dit nieuwe seizoen tegen de netten prikken, maar daar bleef het uiteindelijk bij.

Een gemiste kans voor Sporting Charleroi, zo besefte Daan Heymans ook na afloop van de wedstrijd meteen. De slappe start van de Carolo’s kostte de ploeg van Rik De Mil uiteindelijk de overwinning.

“Ik denk dat we te laat wakker werden”, vertelde Heymans voor de camera’s van Sporza. “Onze tweede helft was beter. We zijn een beetje van systeem veranderd en hebben meer druk naar voren gezet. Dat lag ons beter.”

Wakker liggen zullen ze in Charleroi zeker niet doen van deze nederlaag. Heymans kijkt vooruit, want deze competitiestart kwam wel heel vroeg voor zijn ploeg.

“We speelden tegen een goeie ploeg en we komen van ver. We hebben ons strijdbaar getoond en dat pakken we mee. Er was weinig tijd om de nieuwe jongens in te passen, maar iedereen heeft zijn job gedaan”, besluit Heymans.