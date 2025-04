Vincent Kompany zit met lastig probleem voor CL-wedstrijd met Bayern München: "Zijn kwaliteit is onvervangbaar"

Bayern München neemt het dinsdag op tegen Inter Milan in de kwartfinales van de Champions League. Hij moet het zonder sterspeler Jamal Musiala stellen.

Afgelopen weekend won Bayern München met 1-3 van Augsburg in de Bundesliga. Een goede repetitie voor de kwartfinale van de Champions League, tegen Inter Milan op dinsdag. Alleen liep niet alles zoals gehoopt.

Jamal Musiala, die de gelijkmaker scoorde tegen Augsburg, moest na 55 minuten spelen geblesseerd van het veld. Op zijn persconferentie voor de wedstrijd had coach Vincent Kompany het over de afwezigheid van zijn sterspeler, die tot acht weken out is.

"We hebben eerder al wedstrijden zonder Jamal gespeeld en ik ben er zeker van dat we een oplossing kunnen vinden. Zijn talent is onvervangbaar, dus moeten we dit collectief opvangen. De ervaring van Müller? Dat speelt altijd een rol in zo'n wedstrijden", begon hij volgens HLN, zonder veel prijs te geven.

"Maar we hebben ervaring genoeg in onze ploeg, net als Inter overigens. De voorbije dagen is er logischerwijs veel verteld en geschreven over het afscheid van Müller, maar ik moet ervoor zorgen dat het goed zit op training, opdat we de juiste keuzes kunnen maken over wie er zal spelen en wie niet", gaat hij verder.

Kompany zit met heel wat blessures, wat lastig kan zijn. "Ik wil hier niet over klagen. Ik wil ook mijn doelen niet bijstellen omdat we nu geblesseerden hebben. Ik concentreer me op wat wel kan wanneer wij op ons best presteren."

"Wij gaan ervan uit dat de jongens die zullen spelen voor ons resultaat kunnen halen. We staan bij de laatste acht en zij hebben daar allemaal aan bijgedragen. Morgen moeten we mentaal klaar zijn en karakter tonen. Zo hebben we het in de vorige ronde ook tegen Leverkusen gedaan", besluit de Belgische trainer.