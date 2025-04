Het bestuur heeft gesproken: Charleroi doorbreekt de stilte na vuurwerkincidenten tijdens Waalse derby tegen Standard

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De supporters van Charleroi kwamen écht niet goed in het nieuws nadat er een pyrotechnisch apparatuur werd gevonden onder de stoeltjes in het uitvak, waar Standard-fans zaten dit weekend. Het bestuur van Charleroi heeft gereageerd.

Charleroi wist dat een reactie werd verwacht na een zeer smakeloos initiatief van sommige supporters met betrekking tot de Waalse derby op zondag. De club doorbrak het stilzwijgen door vanmiddag een verklaring uit te geven.

"Sporting Charleroi betreurt en veroordeelt met de grootst mogelijke vastberadenheid het onaanvaardbare gedrag van sommige individuen die hebben geprobeerd stoelen in het bezoekersvak te saboteren met vuurwerk dat vanop afstand zou afgaan", begint de verklaring op hun clubwebsite.

Een lopend onderzoek

Na de problemen van de club met zijn eigen Ultras is dit een nieuw incident waar de Zebra's liever zonder hadden gezeten: "Dergelijke daden zijn volledig onaanvaardbaar en hebben absoluut geen plaats in ons stadion. Ze gaan bovendien in tegen de waarden die Sporting de Charleroi verdedigt."

De club verzekert dat het "volledig samenwerkt met de autoriteiten in het kader van het lopende gerechtelijk onderzoek, en heeft maandag al contact gehad met verschillende bevoegde instanties om met name de chronologie van de gebeurtenissen voorafgaand aan de wedstrijd vast te stellen."

"Op dit moment zijn de daders van de feiten nog niet geïdentificeerd, aangezien het onderzoek nog aan de gang is", besluit Sporting. Ondanks de dialoog tussen het management en de supportersgroepen beloven de komende weken opnieuw gespannen te worden. Iets wat de club kan missen als kiespijn.