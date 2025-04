Standard heeft al (22!) wedstrijden niet kunnen winnen: Bernier beslist Waalse derby

Standard heeft zijn leidersplaats in de Europe Play-offs moeten afstaan na een povere Waalse derby tegen Charleroi. De Carolo's trokken met 1-0 aan het langste eind dankzij een rake kopbal van Antoine Bernier vlak voor rust. Voor Standard was het alweer een avond om snel te vergeten.

De wedstrijd stond al voor de aftrap onder spanning. In het bezoekersvak van de Standard-fans werden verstopte rookbommen gevonden die op afstand tot ontploffing gebracht konden worden. De politie besloot het vak preventief te ontruimen en bracht de meegereisde fans onder in een aangrenzend vak.

Op sportief vlak moest Standard het opnieuw stellen zonder zijn geblesseerde topschutter Zeqiri, al zat die wel op de bank. Zijn vervanger Hountondji zorgde nog voor het meeste gevaar, maar scoren lukte niet. Aan de overzijde trof Charleroi wél raak via Bernier, die met een knappe kopbal overhoeks de 1-0 binnenwerkte.

Tot overmaat van ramp viel Standard-verdediger Ngoy nog uit met een hoofdblessure net voor rust. In de tweede helft kon Standard geen vuist meer maken, zelfs niet met de ingevallen Zeqiri. De intensiteit ontbrak, net als de creativiteit om Charleroi in de problemen te brengen.

Het enige opvallende moment in de tweede helft kwam van coach De Mil, die even kermde van de pijn nadat Dragsnes per ongeluk op zijn voet ging staan. Op het veld bleef het verder gezapig en controleerde Charleroi de partij zonder veel moeite.

Standard blijft zo al 22 (!) wedstrijden zonder zege in de play-offs. Charleroi daarentegen springt mee aan de leiding in de Europe Play-offs naast KV Mechelen. De Luikenaars zullen in de komende weken uit een ander vaatje moeten tappen, willen ze hun seizoen nog enigszins glans geven.