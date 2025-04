Standard-fans komen met zéér duidelijk statement: "Als hij de fans wil beledigen en bespotten, zal hij de gevolgen moeten aanvaarden"

PHK 04, een supportersgroep van Standard, kwam maandag met een zeer duidelijk statement. De fans zijn niet tevreden met hoe de overname van de club verloopt en hebben besloten om dit duidelijk te maken.

Er zijn veel vragen gerezen binnen de groep, met name over het einde van de betrokkenheid van A-CAP na de volledige overname, hoe Giacomo Angelini van plan is om lokale investeerders te vinden, en de zekerheid dat er geen frauduleuze financiële opzet zal zijn.

"Hoe kunnen we geloven in een project dat het minst concreet lijkt van de verschillende aanbiedingen die op tafel liggen? Hoe kunnen we geen vraagtekens zetten bij de manier waarop de zaken in elkaar zijn gezet en de nauwe banden tussen A-CAP en de heer Angelini (CEO van de club en dus in dienst van de Amerikanen bij 777 Partners)?", klinkt het.

PHK04 stelt zich duidelijk vragen bij de zaak. "Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we in de toekomst voorgoed verlost zullen zijn van deze A-CAP bandieten? Hoe denkt de heer Angelini lokale investeerders te vinden, terwijl de vorige eigenaar van onze club daar jarenlang moeite mee had? Hoe kunnen we er zeker van zijn dat er geen frauduleuze financiële regeling wordt getroffen? Hoe is deze overeenkomst tot stand gekomen? Er zijn op dit moment zoveel onbeantwoorde vragen, alles lijkt vaag."

Geen vertrouwen

De supporters zijn duidelijk: "Voor alle duidelijkheid: we hebben geen vertrouwen in dit project! We roepen A-CAP en Moelis op om opnieuw contact op te nemen met de potentiële investeerders die hen benaderd hebben."

"We weigeren voor voldongen feiten te worden gesteld, zoals nu het geval is. We weigeren partij te kiezen voor een bepaalde koper, maar we zijn het aan onszelf verplicht om krachtig te reageren wanneer een dergelijk project uit het niets wordt gekozen."

"Bovendien eisen we de komende dagen duidelijkheid en aanzienlijke vooruitgang in het project van de heer Angelini! Als de heer Angelini de fans van Standard wil beledigen en bespotten, zal hij de gevolgen moeten aanvaarden."

De ontevredenheid is duidelijk aanwezig bij PHK 04-kamp. Deze supporters hopen snel duidelijkheid te krijgen over de details met betrekking tot de overname van de club, waarover nog steeds onduidelijkheid heerst. Ze eisen snelle antwoorden en concrete vooruitgang, en dringen aan op de urgentie van verduidelijking over de koers die moet worden gevolgd voor de toekomst van de club.