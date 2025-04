Pro League reageert op "ontspoorde groep" supporters, parket moeit zich ook: gevangenisstraffen tot 15 jaar

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De derby tussen Charleroi en Standard werd zondag ontsierd door ernstige incidenten in het bezoekersvak. Voor de aftrap ontdekte de politie veertien rookbommen onder de stoeltjes in het uitvak van het Stade du Pays de Charleroi. Ze konden vanop afstand geactiveerd worden.

Om veiligheidsredenen werd beslist het vak met Standard-supporters tijdelijk te ontruimen. Pas na een twintigtal minuten mochten de fans opnieuw plaatsnemen, nadat de situatie onder controle was. De maatregel kon verdere escalatie op dat moment voorkomen.

Toch bleef het daar niet bij. In een wraakactie richtten Standard-fans zware vernielingen aan in de toiletten van het bezoekersvak. Op beelden is te zien hoe het sanitair zwaar beschadigd werd, wat opnieuw voor verontwaardiging zorgde.

De Pro League veroordeelde het incident in duidelijke bewoordingen. “Deze ontspoorde groep blijft negatief verbazen. Het is ronduit onverantwoord en hoort niet thuis in het voetbal”, luidt het bij HLN. De organisatie benadrukte dat clubs en autoriteiten alle middelen zullen inzetten om zulke daden te bestrijden.

Het parket van Charleroi bevestigde maandag dat de zaak is doorverwezen naar een onderzoeksrechter voor ‘poging tot brandstichting in een gebouw waar mensen aanwezig waren’. Daarvoor staan gevangenisstraffen van één tot vijftien jaar op het spel.

Standard laat weten dat het “de zaak op de voet volgt en nauw contact onderhoudt met politie, gerecht en het bondsparket.” Als het gerecht dat nodig acht, zal de club gerechtelijke stappen ondernemen. Charleroi houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar.