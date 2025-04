Opnieuw geen winnaar: Westerlo haalt dubbele achterstand op tegen OH Leuven maar beide ploegen schieten niets op met gelijkspel

Voor de derde keer op rij en voor de 4e keer in 5 confrontaties is er geen winnaar gekomen uit het duel tussen Westerlo en OH Leuven. De bezoekers hadden na een uur de beste papieren met een 0-2 voorsprong maar Westerlo kon via Yow en Devine toch nog een gelijkspel afdwingen.

Met een overwinning zouden zowel Westerlo als OH Leuven in het zog blijven van leider KV Mechelen dat vrijdagavond uithaalde tegen Dender. En dan moest er beter gedaan worden dan in de reguliere competitie want toen speelden OHL en Westerlo tweemaal gelijk.

Enkel Maziz zorgt voor gevaar

Hoewel het goed op en af ging in een zonovergoten Kuipje in de Antwerpse Kempen, was het zoeken naar grote kansen. Westerlo won de meeste duels maar het waren de bezoekers die het vaakst voor de doelman verschenen. Met het vaakst bedoelen we 2 keer, iets wat Westerlo niet kon buiten een schotje van Frigan.

Tweemaal was het Youssef Maziz die voor Jungdal verscheen maar even vaak trok de Deense doelman aan het langste eind. Eerst op een volley van dichtbij na een voorzet richting tweede paal, vervolgens maake hij zich goed breed toen Maziz vanuit een scherpe hoek voor hem verscheen.

OH Leuven met eerste wapenfeit

Een redelijk inspiratieloze eerste helft maakte wel plaats voor een doelpuntrijekre tweede helft. Al moest Westerlo net als vorige week de tegenstander opnieuw een handje helpen. Maziz wou de alleenstaande Zeefuik bereiken in de 16 maar raakte niet voorbij Bayram die de bal wou ontzetten maar niet kon verhinderen dat de bal voorbij Jungdal in doel verdween.

En 5 minuten later was het opnieuw raak voor OH Leuven. Een voorzet vanop rechts werd door Haspolat onbewust voor doel verlengd waardoor debutant Nyakossi enig mooi met een volley Jungdal vloerde.

Westerlo vermijdt 0/6

Westerlo leek tegen de touwen te hangen maar kwam niet veel na de dubbele opdoffer toch opnieuw in de partij. Invaller Sayyadmanesh verstuurde een gemeten pass naar de goed sprintende Yow. Die tikte de bal voorbij een snel uitkomende Leysen om de Kemphanen opnieuw in de partij te brengen.

Beide ploegen kregen nog kansen om een vierde te maken, ook de bezoekers. Maar enkele minuten nadat Schrijvers de kans miste om zijn ploeg opnieuw op een dubbele voorsprong te zetten, viel de goal toch aan de overkant.

Rommens devieerde een corner aan de eerste paal enig mooi richting doel. Devine reageerde kwiek, dook op voor de neus van Leysen en kopte van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen.

Het ging in de slotfase nog goed op en neer maar Jungdal en Leysen moesten niet meer in actie komen ondanks enkele stresvolle situaties voor beide doelen.

Zo blijven Westerlo en OH Leuven nog steeds zonder overwinning in de Europe Play Offs na twee speeldagen. Al is Westerlo vooral moreel een winnaar door het terugkomen na de dubbele achterstand.