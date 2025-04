Timmy Simons bijzonder trots op spelers ondanks dramatisch wedstrijdverloop: "Dan weet je dat het moeilijk wordt"

Westerlo heeft dankzij een sterk laatste halfuur een punt gepakt tegen OH Leuven. Trainer Timmy Simons was tevreden met de reactie van zijn spelers, ondanks de moeilijke situatie na de eerste helft en een 0-2 achterstand.

In de eerste helft hadden de Kemphanen moeite om de juiste scherpte te vinden. "We waren niet nauwkeurig genoeg", gaf Simons toe in De Gazet van Antwerpen.

"We slaagden er niet in om open kansen te creëren. En als je dan na rust 0-2 achterstaat tegen OHL, weet je dat het een moeilijk verhaal wordt."

"Ik ben trots dat we de wedstrijd nog hebben kunnen omdraaien. Fysiek hebben we de tegenstander in het slot nog pijn kunnen doen en kregen we zelfs nog een paar kansen om de wedstrijd te winnen."

"Of dat voldoende was om de drie punten te verdienen, dat laat ik in het midden. Ik ben wel fier dat we ervoor zijn blijven gaan", besluit de trainer van Westerlo.

Met dit gelijkspel staat Westerlo nu drie punten achter leider KV Mechelen in de Europe Play-offs. Volgende week wacht een belangrijke wedstrijd, waarin de troepen van Timmy Simons Sporting Charleroi ontvangen.