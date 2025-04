Westerlo-speler baalt van gemiste kans en tegengoals: "Het komt lullig over, maar..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Westerlo heeft zaterdag 2-2 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Tuur Rommens was dicht bij zijn eerste doelpunt voor Westerlo, maar zijn kopbal in de laatste minuten werd van de lijn gehaald door Ricca.

“Als Ricca er niet stond, was het doelpunt waarschijnlijk gevallen. Misschien had ik beter nog wat hoger gekopt", vertelt de verdediger in De Gazet van Antwerpen.

"Gelukkig maakte mijn assist voor Alfie Devine veel goed. Die bal was moeilijk te geven, maar ik kon niet anders dan hem deviëren. Het was mijn derde of vierde assist dit seizoen."

Voor Westerlo was dit alweer de derde wedstrijd op rij waarin ze een eigen doelpunt incasseerden. Rommens was er niet blij mee, maar bleef nuchter in zijn analyse.

"Het heeft niets met concentratie te maken. Het komt lullig over. Maar je moet er geen verhaal van maken. Al krijgen we ook te veel goals tegen."

Met nog acht wedstrijden te gaan, heeft Westerlo nog altijd de mogelijkheid om Europees voetbal af te dwingen. Volgende week vrijdag ontvangen de Kemphanen Sporting Charleroi in eigen stadion.