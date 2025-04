Standard onder druk gezet: KV Mechelen veegt kritiek op bestuur weg met pak slaag voor Dender en leidersplaats in Europe Play-offs

Het Belgisch voetbalweekend is op gang gebracht in Mechelen, waar bij een deel van de fans kritiek sluimerde vanwege het ontslag van sportief directeur Tim Matthys. Die kritiek is door de spelers vakkundig onder de mat geveegd: Dender kreeg een pak slaag, KVM leidt de Europe Play-offs.

Na tien minuutjes warmdraaien vonden ze elkaar bij Mechelen vlot. Hairemans kopte door naar Pflücke, die de ruimte had om op te rukken en met zijn voorzet Storm bereikte. De linkeraanvaller kopte overhoeks binnen: zijn eerste doelpunt sinds 26 oktober. De verdubbeling van de score was ook al snel een feit. Lauberbach trapte de voorzet van Marsa in één tijd binnen.

Het klopt nochtans niet dat Dender zich in de eerste twintig minuten offensief onbetuigd liet, integendeel. Nsimba had zelfs de 2-1 voor het binnentikken, maar trapte naast de bal. Het is wel zo dat de bezoekers veel te veel ruimte weggaven en defensief weinig voorstelden. Als ze niet in de problemen kwamen door de snedige Mechelse combinaties, dan schoten ze zichzelf wel in de voet.

Blunder van Verrips

Verrips blunderde door een kopbal achteruit van Ruyssen door zijn handen te laten glippen, Schoofs profiteerde (3-0). Match gespeeld na ruim twintig minuten. Met de rust in zicht duwde KV wel nog een keertje door. Touba kopte een verlengde hoekschop via de lat binnen maar stond zelf buitenspel. De 4-0 kwam er alsnog: Verrips stopte de kopbal van Belghali maar was kansloos op de knal van Schoofs.

Euvrard greep na de dramatische eerste helft van zijn team in met drie vervangingen aan de rust. Het betekende niet dat het Mechelse gevaar ging liggen. Ref De Cremer vond handspel van Nsimba geen penalty waard, in tegenstelling tot de VAR. Kort hierna stond het dan toch 5-0. Lauberbach werkte zich na de aflegger van Belghali bij de bal en moest met zijn tweede van de avond niet onderdoen voor Schoofs.

Forfaitcijfers vonden ze bij Dender dan toch een te zwaar verdict. Berte had de bal echter met de hand meegenomen, vooraleer Scheidler kon scoren. Niet getreurd, want een kopbalgoal van Nsimba telde wél. Daarna hing vooral de 6-1 in de lucht. Verrips bleef overeind bij de pogingen van Hairemans, Storm en Vanrafelghem. Aan de overkant schoot Berte nog raak in de slotminuut. Eindstand: 5-2.

KV Mechelen voorlopig naar de leiding

De thuissupporters achter het doel uitten in het begin van de match wel degelijk hun steun aan Tim Matthys en ook kritiek op het bestuur voor het ontslag van die laatste. Deze avond zal echter vooral de geschiedenis ingaan vanwege de ruime score en het feit dat KV Mechelen voorlopig de leidersplaats in de Europe Play-offs verovert. Standard moet zondag winnen in Charleroi als het de Mechelaars opnieuw voorbij wil steken.