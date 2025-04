KV Mechelen-speler Lion Lauberbach getuigt eindelijk open en eerlijk over pijnlijke uithaal van Besnik Hasi aan zijn adres

Besnik Hasi was tijdens zijn passage bij KV Mechelen dit seizoen goed voor enkele woede-uitbarstingen. Hij was het hardst voor Lion Lauberbach.

KV Mechelen gaf begin februari een 3-1-voorsprong weg tegen Gent. Achteraf hekelde Hasi dat Lauberbach niet ging liggen toen Torunarigha, die al geel had, hem niet kon bijhouden en een fout probeerde te maken. Lauberbach snelde de verdediger voorbij en trachtte af te werken op doel. Tevergeefs. Hasi uitte zijn frustraties in de pers. "Hij kan nog niet scoren op training, wat zou hij dan nu in een wedstrijd scoren?"

Hasi heeft zich voor deze uitlating geëxcuseerd. Voetbalkrant vroeg de coach wat de reactie van Lauberbach was. "Lion is een koele kikker. Je weet niet wat hij denkt of voelt, maar hij was wel emotioneel", klonk het toen. Al die tijd is het langs de kant van Lauberbach stil gebleven. Nu de Duitser zelf weer aan de oppervlakte kwam met twee goals tegen Dender, was dit een aangewezen moment om het hierover nog eens te hebben.

Lauberbach wilde zich extra bewijzen

"In de eerste weken nadat hij dat gezegd had, was het niet gemakkelijk", bekent de spits die bezig is aan zijn tweede seizoen bij KV Mechelen. "Ik probeerde natuurlijk te scoren op training en mij nog extra te bewijzen. Ik weet natuurlijk dat ik wel degelijk scoorde op training, het was misschien een uitspraak in de emotie van een match."

Dat zal zeker zo geweest zijn, maar dan nog blijven het bikkelharde woorden die binnenskamers hadden moeten blijven. "Ik weet niet juist meer hoe ik het vernam. Ik geloof dat één van de vrienden van mijn vriendin me had toegestuurd dat Besnik dit had gezegd. Het was niet leuk, maar je moet er mee omgaan", besluit Lauberbach.

Gescoord tegen Dender

"Ik heb nu getoond dat ik wel nog kan scoren", benadrukt hij nog eens fijntjes, verwijzend naar zijn doelpunten tegen Dender.