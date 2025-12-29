Thuismatchen tegen laagvliegers allemaal achter de rug en dat is misschien het goede nieuws voor KV Mechelen

KV Mechelen heeft in zijn resterende programma geen thuismatchen tegen laagvliegers op het menu staan. Misschien maar goed ook, want dat zijn toch niet de affiches waar ze bij Malinwa vrolijk van worden.

Wat moeten ze er nu zelf van denken? Op papier zou het in de strijd om een Play-off I-ticket mooi meegenomen zijn om in de laatste rechte lijn van de competitie wat haalbare kaarten te krijgen. De theorie en de realiteit zijn echter twee verschillende zaken. KVM heeft thuis al gespeeld tegen OHL, La Louvière, Cercle en Dender: de teams van plaatsen 13 tot en met 16 in de JPL.

De combinatie van die vier wedstrijden heeft slechts een 6 op 12 opgeleverd. Tegen Cercle en Dender geraakte KV Mechelen thuis niet verder dan een gelijkspel (0-0 en 1-1). Het frappante is dat de voorlaatste en de laatste uit het klassement na die wedstrijden dan nog achterbleven met het gevoel dat ze eigenlijk de volle buit hadden moeten pakken.

Miras geregeld de redder

Doelman Miras redde in beide instanties de meubelen. Het zit er zo fel ingebakken bij dit KV om achteruit te kruipen als het voelt dat het voetballend niet zo vlot draait zoals gehoopt, of zeker als het op voorsprong komt. "We ontsnapten in de eerste helft al aan de 1-1. Als ze dan alsnog de gelijkmaker maken, dan moeten we wel. We moeten eerder beseffen dat we meer moeten creëren", zei verdediger St. Jago na het treffen met Dender.

Dat besef lijkt er pas echt na een tegendoelpunt te komen, want met een bal tegen de paal en een afgekeurde tegentreffer was KV inderdaad al tweemaal verwittigd. Enkel tegen La Louvière liep een thuismatch tegen een staartploeg goed af. In dit type wedstrijden was dit het duel waarin KVM het meeste creëerde. Het kon de Wolven wel pas overdonderen in het slot, door van 1-2 naar 3-2 te gaan.

KV Mechelen liever de underdog



Terwijl Mechelen tegen La Louvière in diezelfde minuut de winst pakte, incasseerde het tegen OHL in minuut 95 de 1-1. Ook voor de Leuvenaars was dat gelijkspel verdiend. Geef Mechelen maar wedstrijden waarin het de underdog is. Of uitmatchen, want buitenshuis lukte het wel om Cercle en Dender te verslaan.