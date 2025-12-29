Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen

Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen
Foto: © photonews

Volgens Hein Vanhaezebrouck zullen KV Mechelen en Standard hun plaats in de huidige top zes niet kunnen vasthouden. De analist ziet Genk als een ploeg die erbij hoort en schuift Antwerp naar voren als extra kandidaat, al blijft ook Gent volgens hem meedoen.

Na 20 speeldagen in de Jupiler Pro League heeft het klassement goed vorm gekregen. De strijd om de Champions' Play-offs belooft nog enorm interessant te worden, met mogelijk enkele verrassingen.

Hein Vanhaezebrouck houdt er in ieder geval rekening mee dat er nog twee ploegen uit de huidige top zes het niet zullen halen. "Ik zie KV Mechelen en Standard, die allebei overperformen, nog uit de top zes vallen: dat hou je niet vol", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck ziet twee verrassingen sneuvelen in top zes

"Mechelen wacht nog een zwaar programma en Standard staat boven zijn niveau en mist een goeie spits, wat vrijdag opnieuw bleek: die blijkt liever bokser dan voetballer te zijn", gaat de voormalige trainer verder.

Maar dan zijn er nog twee plaatsen die opgevuld moeten worden. Vanhaezebrouck heeft al een idee van welke twee ploegen uiteindelijk in de top zes kunnen eindigen.


"Genk hoort er met zijn kwaliteiten sowieso bij. Daarnaast zie ik Antwerp nog aansluiten, geholpen door de steun van Tribune 2, al is Gent zeker niet uitgeteld. Het wordt nu aan Rik De Mil om die lijn door te trekken", besluit hij.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

