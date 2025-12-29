'KAA Gent mikt op aanvoerder van nationale ploeg maar krijgt stevige concurrentie'

KAA Gent speurt deze winter naar defensieve versterking. Daarbij is een Scandinavische piste concreet geworden, al dreigt stevige buitenlandse concurrentie voor de beoogde target.

KAA Gent zal zich deze winter nog willen versterken op de transfermarkt. De Buffalo's hebben hun pijlen gericht op een verdediger en zouden een bod voorbereiden.

Volgens Tipsbladet heeft Gent zijn oog laten vallen op Abdullah Iqbal, een centrale verdediger die momenteel uitkomt voor Mjällby AIF. Daar is hij een sterkhouder achteraan.

Gent kijkt naar Abdullah Iqbal, maar Ferencváros loert mee

Het Deense medium schrijft dat Gent een bod voorbereidt op de 23-jarige Deense Pakistaan. Maar de Buffalo's zijn niet alleen en krijgen meteen grote concurrentie.

Ook de Hongaarse landskampioen Ferencváros strijdt mee om zijn handtekening en bereidt net als Gent een bod voor. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 2 miljoen euro.



Iqbal start nagenoeg iedere wedstrijd bij Mjällby. Verder is hij ook international van Pakistan. De verdediger versierde zijn eerste cap in 2022 en is ondertussen aanvoerder van de Pakistaanse nationale ploeg.