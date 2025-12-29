Hein Vanhaezebrouck noemt de beste 'transfer' van Antwerp: "Gewoonweg indrukwekkend"

Antwerp leek dit seizoen lange tijd verloren, maar sloot het jaar af met een indrukwekkende remonte. Hein Vanhaezebrouck ziet twee duidelijke verklaringen voor de plotse ommekeer.

Antwerp beleefde al een heel opvallend seizoen tot nu toe. The Great Old begon echt slecht en zat in de kelder van het klassement, maar plots veranderde alles. De ploeg pakte 13 op 15 tegen enkele topclubs om het jaar af te sluiten.

De remontada is indrukwekkend. De situatie zag er echt niet goed uit, maar nu kloppen ze aan bij de top zes. "Dit plotse succes kan ik toeschrijven aan twee elementen", zegt Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad.

Twee sleutels achter de Antwerpse wederopstanding

De voormalige trainer is vooral onder de indruk van de sfeer die er op de Bosuil hangt sinds de renovering van Tribune 2. "Enerzijds is er de komst van Tribune 2. Dat is hun beste transfer gebleken – als we dat zo kunnen noemen. Dat maakt echt wel een verschil, want nu wordt Antwerp thuis in moeilijke momenten nog meer vooruit gepusht."

"Ik heb de match meegemaakt tegen Genk: hoe die de ploeg vooruit stuwden, dat was gewoonweg indrukwekkend", gaat Vanhaezbrouck verder, die ook enkele spelers zag uitblinken. "En de tweede factor is Gyrano Kerk."

"Antwerp pakte in het begin van het seizoen zowat al hun punten wanneer hij op het veld stond. Nu is hij terug en is dat opnieuw zo. Kerk is zo belangrijk voor dit Antwerp, omdat ook Vincent Janssen door zijn aanwezigheid veel beter rendeert. Zonder Kerk en Janssen wint Antwerp nooit die match tegen Zulte Waregem", besluit Vanhaezebrouck.