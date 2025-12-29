Analist trekt duidelijke conclusie ondanks het morren van Union-fans

Union verloor punten tegen Cercle Brugge, maar de reacties na afloop trokken nog meer aandacht. Analist Bert Sterckx gaf bij Sporza zijn zakelijke beoordeling van de situatie.

Reacties van de achterban

Sterckx merkte op dat de supporters niet tevreden waren over het vertoonde spel. “Union liet punten liggen tegen Cercle Brugge, maar opvallender was dat de meegereisde fans achteraf niet wilden meezingen met de spelers”, klinkt het op Sporza. “Dat was vooral omdat het spel van Union niet zo best is. Het is toch een rimpel.”

Aït El Hadj probeerde de fans te benaderen, maar kreeg een onverwachte, negatieve reactie. De duim naar beneden van de speler illustreerde het ongenoegen. De analist erkent dat supporters hun mening mogen uiten. “Voor alle duidelijkheid: die mensen hebben het recht om hun mening te geven.” Tegelijk wijst hij op de bredere context van de prestaties.

Sportieve positie blijft sterk

Sterckx benadrukt dat Union ondanks mindere momenten nog steeds goed presteert. “Als je een blik werpt op het klassement, dan zie je dat Union nog altijd aan de leiding staat.” De club is actief in meerdere competities en blijft competitief.

De analist verwijst naar het traject dat Union heeft afgelegd. “Union komt van ver, uit het vagevuur van de tweede klasse, waar het ook zelfs bijna ging uitvallen.” De recente thuisreeks onderstreept volgens hem de vooruitgang.



Sterckx vat zijn oordeel samen met een duidelijke uitspraak. “Of het op dit moment nu goed draait of niet: Union is dé ploeg van 2025”, is zijn duidelijke besluit over de Brusselse club.